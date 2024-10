Raquel Perera: así está su corazón tras su idílica separación con Alejandro Sanz

MADRID, 13 Oct. (CHANCE) -

Siempre ha presumido de tener una buena relación con Alejandro Sanz y cuando el cantante se mostró más vulnerable por redes sociales, le faltó tiempo para apoyarle públicamente y preocuparse por su estado de salud... Esta semana, Raquel Perera nos ha confesado cómo sigue su vínculo con el cantante.

Muy orgullosa de saber mantener esa cordialidad con él, confesaba que "hay un vínculo de hijos y de amistad" y se mostraba de lo más feliz por ello: "Tengo que agradecer que ahora mismo tengo una relación muy buena que es lo que siempre hemos querido y nada".

Además, reconocía que es muy importante para ella estar bien porque muchas veces "las cosas son más fáciles de lo que parecen y hay momentos que nos complicamos la vida por otra serie de circunstancias, pero es más sencillo todo".

En cuanto a cómo está su corazón ahora, comentaba que está "fenomenal, muy bien" y no dudaba en bromear: "Siempre digo 'dónde están los hombres' a ver si esta noche es la noche".

Por último, desvelaba que no sabe si está abierta al amor porque si escucha "a Shakira me entran ganas de quedarme soltera" aunque matizaba que tiene "ganas de disfrutar de la vida, lo que tenga que venir, vendrá, no rechazo nada ni tampoco estoy buscando nada, lo que venga, lo recibiré con los brazos abiertos".