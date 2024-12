Regina Do Santos estalla contra los hijos de Isabel Pantoja: "Si no te gusta tu madre, quítate el apellido"

MADRID, 31 Dic. (CHANCE) -

Si hace unos años Kiko Rivera protagonizaba 'Cantora: la herencia envenenada' para hablar de todo lo que había vivido con su madre, los tejemanejes económicos que esta había realizado a lo largo de su vida y sobre la nula relación que tenía con ella... este 2024 le ha tocado a Isa Pantoja.

La joven se ha sentado en '¡De viernes!' para hablar del infierno que vivió durante su adolescencia y lo mal que se había portado su familia con ella. Un testimonio que no ha pasado desapercibido por los espectadores ni por muchos rostros conocidos que han dado la cara por ella.

No es el caso de Regina Do Santos, que ha estallado contra los hijos de Isabel Pantoja ante las cámaras asegurando que "sólo quieren caja". La artista lo tiene claro, "si no te gusta tu madre, si no critica un montón, o sea, tienes un montón de problemas... es muy sencillo, quítate el apellido, fuera el apellido".

Regina se ha declarado "team Bárbara, team Pantoja y team las Campos" porque "no me gusta las gente que habla mal de las madres, porque la madre, la que te tuvo, que te sacó de las entrañas, no puedes criticar a tu madre así, tienes que amarla, quererla, mi madre es lo más grande".

Además, también nos ha hablado de cómo vivió el reciente concierto en el Starliet Christmas de Isabel: "A mí me encantó. Ella, como artista, es la única que nos queda. Es maravillosa. Yo la veía, esta mujer, con esa garra, con esa fuerza, una artista de raza ¡Cómo se pone! Mira, yo me volvía loca".

Regina ha confesado que "me encanta cómo canta, cómo se mueve" ha destacado de ella que "tiene un dominio de la ropa, de todo. Para mí es la única que ya queda, de las grandes, de antes. Habrá otras, más joven, muy buenas, pero de la época de ella y de lo que representa ella, para mí, como decían sus fans, 'ay, ay, ay, Pantoja es lo que hay'".