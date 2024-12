Roberto Leal, muy feliz, hace balance del terreno profesional y personal

MADRID, 14 Dic. (CHANCE) -

Viviendo uno de los momentos más felices de su vida, Roberto Leal ha hecho balance sobre su carrera profesional a pocos días para dar por terminado este 2024 y lo cierto es que no puede estar más orgulloso de todas las oportunidades profesionales que se le han brindado.

"La verdad es que estoy feliz, agradecido en lo profesional a esta casa, a Atresmedia por todas las oportunidades y por seguir en un 'Pasapalabra' que va muy bien, también haber probado otro formato como el desafío con nueva temporada y 'López y Leal contra el canal' que me he divertido muchísimo, hacía tiempo que no compartía programa con compañeros como Eva González e Iñaki que es un descubrimiento", explicaba el presentador de televisión.

En cuanto al terreno personal, "no tengo queja ninguna, si me quejase sería casi insultante" porque todo está "muy bien, muy contento".

Mucho se ha hablado estos días de la posible vuelta del formato 'Sálvame' a las tardes de TVE y al ser preguntado por ello, confesaba que "si vuelve Sálvame a TVE y TVE tiene a bien llevar ese programa allí, entiendo que tendrá razones de peso para llevarlo y que se diviertan mucho, que salga muy bien".

Al final, Roberto entiende que "todas las cadenas tienen que innovar" y en este caso sería "traer un formato que en su día resultó muy exitosos en Mediaset y si les va bien, bienvenido sea".