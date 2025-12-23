Rosa Benito se pone nostálgica e, ignorando a Amador Mohedano, recuerda sus Navidades con Rocío Jurado

Rosa Benito acude a la fiesta de celebración del 72 cumpleaños de José Ortega Cano - EUROPA PRESS
MADRID, 23 Dic. (CHANCE) -
Demostrando que sigue siendo una más de la familia 12 años después de su separación de Amador Mohedano, Rosa Benito no se ha perdido este lunes la fiesta con la que su cuñado José Ortega Cano ha celebrado por todo lo alto con unas horas de adelanto los 72 espléndidos años que cumple este martes 23 de diciembre.
"Solo hay que verlo para saber que está de maravilla, cumplir años es lo más bonito que tenemos en la vida, y además una celebración muy especial, casi toda la familia junta y vamos a vivirlo de maravilla. Tomar cervecita y comer y disfrutar de la vida" ha expresado la que fuera cuñada de Rocío Jurado a su llegada a la celebración, cuando ha posado de lo más cariñosa con el torero recordando a 'La más grande' ante las cámaras.
"Esa voz era muy difícil de poder superar. Y ese ser humano. Yo me quedo con ese ser humano. Porque la gente conoce a la Jurado, pero a la Mohedano la conoce muy poca gente. Y yo me quedo con esa Mohedano, que era una gallina que acogía a toda la gente que ella quería. No solamente su familia, sino en estas Navidades su casa, bueno, la casa de ellos era repleta de gente, de amigos, de familia, de todo, todo, abría las puertas a todo el mundo" ha rememorado emocionada.
Nostálgica, y sin hacer ninguna mención a Amador, Rosa ha echado la vista atrás para revelar una divertida anécdota de cómo vivía Rocío estas fechas navideñas: "Te puedo decir que ella compraba tantos, tantos, tantos regalos, pero tantos para sus amigos los periodistas, para los vecinos, para familias, para amigos... tanto que las bañeras que tenían en su casa las llenaba de regalos. Y yo a lo mejor iba con ella y compraba cosas. Y yo decía, 'Rocío, ¿y esto para quién es?' 'A alguien le vendrá'. O sea, ella sabía que alguien de perfumes, de corbatas, de todo para mujeres, de bolsos, de todo, carteras. Era súper generosa".
Media vida al lado de la icónica artista, aunque la colaboradora tiene clara la razón por la que no escribirá sus memorias con todo lo que vivió junto a la Jurado. "Las memorias es para contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Claro. Y entonces, como esa verdad no se va a contar o por lo menos, si yo cuento mi verdad, a lo mejor a otros les va a parecer que no es verdad pues es una tontería, porque luego eso lo que crea es polémica. Y yo ya de polémica estoy hasta aquí" ha explicado, reivindicando que no solo era la cuñada de Rocío, sino "su hermana. Me faltaba la sangre, pero éramos uña y carne. Con mirarnos nos conocíamos, sabíamos lo que quería". "Y me quedo con eso. Y que he vivido con ella hasta el último segundo de su vida. No como otras" ha sentenciado.
Sus planes para Navidad, como nos ha contado, en familia. "Con mis hijos, con mis nietos. Ha venido mi hijo Salvador de Chipiona, que va a pasar la Nochebuena conmigo, y luego se irá a pasar Nochevieja con su padre. Así que feliz" ha confesado.
Al 2026, ¿le pide un nuevo amor? Como ha afirmado tajante, "yo ya estoy muy ilusionada. ¿Tú no me ves a mí? ¿Pero tú no me ves a mí?. Tú no me ves. Estoy haciendo 'Pensionistas, la comedia', que me da mucha vida. Y te digo una cosa ¿Vosotros creéis que para ser feliz se necesita un hombre o una mujer? No, hay que estar feliz con uno mismo y eso es lo que resplandece y lo que da lo que da. ¿A que sí? Y ya está" ha zanjado.