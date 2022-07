Rosario Mohedano alza la voz: "Lo que se merece mi padre es que le alaben todo el trabajo que ha hecho"

MADRID, 13 Jul. (CHANCE) -

La polémica en la familia Mohedano-Jurado sigue estando servida, cada semana conocemos nuevos datos de cómo actuaron con Rocío Jurado, un relato contado por su hija, Rocío, que al parecer tiene claro que no quiere saber nada de esos familiares que un día la arroparon, según ella, con un fin clarísimo: el interés.

Hemos hablado con Rosario Mohedano y ha alzado la voz para expresar lo que le gustaría que hicieran con su padre. La cantante piensa que Amador Mohedano debería ser reconocido por todo su trabajo en vez de ser criticado: "pero decirte que mi padre, lo que se merece a estas alturas de su vida, es que le alaben todo el trabajo que ha hecho, que ha sido mucho". Además, nos asegura que Rocío Jurado siempre valoró su ayuda: "muchas veces, lo ha reconocido muchas veces".

Basándose en su experiencia, la artista reflexiona sobre la importancia de tener a alguien de la familia cuando se está de gira y en constante viaje: "te puedo asegurar que el tener a un hermano, un pariente que va a mirar por ti, que te va a querer, que te va a cuidar, que te va a decir las cosas buenas y las malas, eso es muy importante cuando se viaja tanto".

Rosario asegura que ya visitó el museo Rocío Jurado de Chipiona aunque no descarta volver a visitarlo en un futuro: "nosotros ya hemos ido. Yo he ido muchas veces y no creo que haya cambiado nada. Pero no digo que no volveré a ir, porque Chipiona es mi tierra y cada vez que voy a Chipiona me empapo de todo lo mío y en el museo voy a ver muchas cosas mías".

Al preguntarle si Rocío Carrasco está equivocada al hablar de su padre, responde: "el tiempo lo dirá". Y es que Rosario defiende que su padre es el mejor del mundo: "hombre, para mí es ideal. Es una persona muy cariñosa, para mí es el mejor. Además, le siento siempre muy cerca aunque le tenga ahora lejos". Nos confiesa además, que no le gusta que le llamen abuelo aunque trata muy bien a sus nietos: "es un papito maravilloso, nosotros le llamamos papito. Él, lo de abuelo, como que no lo asimila pero ha sido muy buen padre, es muy buen padre y es muy buen abuelo. Es muy familiar".

Cargando el vídeo....