Rosario Mohedano habla sin rencor y naturalidad sobre la nula relación con Rocío Carrasco: "No quiere saber de nosotros"

MADRID, 24 Nov. (CHANCE) -

Tras la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío', Rocío Carrasco dejó claro que no quería tener ningún tipo de relación con la familia de su madre, al menos con los miembros que eran públicos y que nunca estuvieron a su lado.

Una decisión que afectaba de lleno a su prima Rosario Mohedano, con quien sí que tenía relación a pesar de no hablarse con el resto de familiares y quien siempre se preocupó por ella.

Esta semana, Rosario se dejaba ver en el Teatro Kapital para apoyar a Manu Tenorio con el lanzamiento de su nuevo álbum 'El Origen' y habló con total naturalidad de la nula relación que hay con su prima.

"Ella no quiere saber nada de nosotros... entonces, ante eso, como te he dicho, yo tengo muchas cosas, tengo mucha gente que depende de mí, y entonces, estoy con los que quieren que esté, con los que no quieren que esté, pues que le vaya muy bien", desvelaba sin ningún tipo de rencor.

Además, confesó que "gracias a dios he aprendido de todo lo que he pasado" y, hablando en términos generales, aseguró que "si tuviese que apostar para que a día de hoy estuviese en el punto en el que estoy en mi vida, te digo que tendría que pasar por lo mismo porque estoy tan contenta a día de hoy que tendría que pasar por lo mismo".

Por último, se le preguntaba por su padre, Amador Mohedano, y dejaba claro que a pesar de los rumores que ha habido sobre su estado de salud se encuentra bien, pero "nosotros, por más que queremos arrastrarle para que venga a casa, él está bastante bien ahí en Chipiona y, bueno, la suerte que tengo es que tiene a mi hermano, que le está haciendo mucha compañía ahora".