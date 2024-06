Sebastián Yatra se enfrenta a la pregunta más esperada: ¿tiene una relación abierta con Aitana Ocaña?

MADRID, 23 Jun. (CHANCE) -

Todavía sigue siendo un misterio saber qué tipo de relación tienen Sebastián Yatra y Aitana Ocaña. Y es que cuando todo apuntaba a que la pareja se había dado una segunda oportunidad tras su ruptura el pasado noviembre, esta canción sería su preciosa manera de decirle 'adiós' a su historia de amor, confesando que a pesar de que lo suyo no funcionó su cariño, su amistad y su admiración mutua están por encima de todo lo demás.

Sin embargo, la pareja confirmaba ante nuestras cámaras que se encuentran "muy bien"... pero los rumores no han cesado durante estas semanas y hay quien dice que ambos podrían haber llegado a un acuerdo sentimental.

¿De qué se trataría? Al parecer habrían decidido de mutuo acuerdo abrir su relación. Una información que ninguno de los dos ha aclarado y, la verdad, no es extraño, ya que desde que supimos que compartían su vida las declaraciones públicas que han hecho han sido muy escuetas.

Hemos tenido la oportunidad de preguntarle a Sebastián por esta información y lo cierto es que se ha tomado con humor conocer que se ha dicho que han abierto su relación: "No, no, no... ustedes sacan conclusiones de cualquier cosa".

El cantante respondía también a los que hablan de una actitud cariñosa de Aitana con Arón Piper: "No. Cada quien puede tener amigos y amigas y pasarlo bien. No me preocupo" y se ruborizaba con las palabras que le dedicó la artista en su última entrevista y confiesa que "Yo también la quiero mucho".