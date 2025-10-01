Con una sonrisa y sin titubear: Gabriel Guevara acaba con los rumores de mala relación con su madre

MADRID, 1 Oct. (CHANCE) -

Gabriel Guevara y sus compañeros de rodaje celebran este miércoles, 1 de octubre, la Fiesta Blanca de 'Culpa nuestra' en Ibiza. Allí, el actor ha asegurado estar "muy contento", pero también "un poquito triste" al llegar al final de esta trilogía.

"He aprendido muchas cosas, este proyecto me ha lanzado, me ha acunado, me ha protegido, me han cuidado... estoy encantado", decía al preguntarle qué ha significado para él estas películas con las que se ha dado a conocer en el mundo de la interpretación.

Un éxito que está compartiendo con todos sus seres queridos, incluidos sus padres. A pesar de los rumores de mala relación con su madre, Marlene Mourreau, parece que el joven ha querido acallar toda especulaciones asegurando que ambos le demuestran día a día su apoyo.

"Les encanta que esté aquí promocionando mis cosas, me apoyan muchísimo y yo encantado de que me apoyen tanto, son los mejores", ha dicho ante las cámaras, negando así que haya una distanciamiento con Marlene.

Cabe destacar que hace unos días, la vedette atendía a los micrófonos de Europa Press y dejaba entrever que no hablaba con él tanto como le gustaría: "¿Por qué está? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no estás por aquí? ¿Por qué no me responde a los Whatsapp? Siempre preocupada porque soy madre. Y las madres son así, solo tengo uno".

Sin embargo, Gabriel siempre ha querido llevar en la más absoluta discreción su vida familiar y ha preferido que se le conozca en los medios por el trabajo que ha realizado en el mundo de la interpretación... por eso, cada vez que se le ha preguntado por estos rumores ha evadido la respuesta con elegancia para no echar más leña al fuego.