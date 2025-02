La surrealista respuesta de Grecia Castta al preguntarle si ha roto su relación con Risto Mejide

MADRID, 21 Feb. (CHANCE) -

Hace unos días, la revista Semana informaba de que Risto Mejide y Grecia Castta habían roto su relación sentimental tras un breve noviazgo de cuatro meses. Al parecer, la decisión habría sido de la joven y quedaría una amistad entre ellos... pero, ¿qué tienen qué decir los protagonistas?

Mientras que el comunicador permanece en silencio, Grecia Castta se ha dejado ver ante los medios de comunicación subiéndose a la pasarela Cibeles de la mano de Custo Barcelona... pero sus declaraciones han sido de lo más sorprendentes.

Se le ha preguntado por la ruptura y ella ha contestado: "Pero, ¿quién lo dice?" y al comunicarle la noticia que ha salido publicada, confesaba que "no lo he leído". A pesar de la insistencia de la prensa, la joven le decía a la reportera: "Pero tendrás que ir a la fuente que lo ha escrito para saberlo".

Unas palabras con las que jugaba al despiste y no respondía a la gran pregunta porque insistía en que "tengo que ver que se ha dicho y que se ha escrito" porque "estoy ahora un poco perdida".

Sin embargo, la reportera le volvía a preguntar por última vez: "Pero, por mucho que leas, tú sabrás si estás con él o no" y, lejos de responder claramente, decía: "Es que no lo he leído, te lo juro".