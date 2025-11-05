Tamara Falcó: "Mi madre ha demostrado que sí decía la verdad"

Tamara Falcó asiste al evento para celebrar 100 años de la denominación de origen Rioja, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 5 Nov. (CHANCE) -

Tamara Falcó reaparecía este martes en los Cines de Callao para celebrar el 100 aniversario de la denominación de origen Rioja junto a Íñigo Onieva tras disfrutar el pasado fin de semana de un viaje exprés a Nueva York con motivo de los retos deportivos del empresario.

Allí, la Marquesa de Griñón sorprendió a la prensa atendiendo a los reporteros junto a su marido y desvelando sus planes de futuro: "Pues ojalá podamos ampliar la familia. Pero bueno, ya hemos quedado en que ya somos familia nosotros", confesaban.

Además, Tamara quiso pronunciarse en solitario sobre las memorias de su madre y sobre la forma en la que cuenta la relación con su padre, Carlos Falcó. La colaboradora de televisión aseguró que "me ha encantado" la manera en la que su madre expone su relación de amor con el Marqués de Griñón y dejó claro que "yo no puedo juzgar a nadie, pero que al final es verdad que lo que cuenta mi madre es que se enamora locamente de otro señor".

En cuanto a las críticas que está recibiendo su madre, desveló que "tampoco se con detalle si ha habido, pero por ahora la noté muy tranquila" y explicó que la Socialité "ha sacado este libro estando muy segura y repasando, no una, sino cien mil veces".

En ese aspecto, entiende que "mi madre todo lo que ha hecho con mucha cabeza y creo que también se habían dicho muchas cosas sobre ella y al final tenía su historia y yo creo que al final era una forma de probarlo porque si no solamente se quedaba en opinión contra opinión y se ha demostrado que mi madre sí que decía la verdad", aseguró.