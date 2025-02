Tana Rivera, su emocionante recuerdo a la duquesa de Alba y Carmen Ordóñez en su debut como diseñadora

MADRID, 14 Feb. (CHANCE) -

Famosa desde antes incluso de llegar al mundo, Cayetana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, y nieta de dos leyendas como Carmen Ordóñez y Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba, debuta en el mundo del diseño con el lanzamiento de su primera colección de la mano de la firma E.R.A.X, destapando una faceta que ni ella misma había llegado nunca a imaginar a pesar de su pasión por la moda.

'Herencia', 30 prendas que rinden homenaje a su legado, modernas a la par que clásicas y perfectas para cualquier ocasión, y que la joven ha presentado este viernes ante las cámaras, deslumbrante con un sofisticado conjunto de torera y pantalón tipo balloon.

Aunque siempre intenta permanecer en un discreto segundo plano y alejada de las polémicas que rodean a su familia, Tana ha dado un paso al frente y ha concedido su entrevista más sincera, en la que además de confesar lo feliz que está con Manuel Vega -y de contarnos sus planes para San Valentín- ha confesado emocionada que está convencida de que sus abuelas estarían orgullosa de ella si estuviesen aquí.

- CHANCE: ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes en este debut?

- TANA: Bueno, la verdad que estoy muy nerviosa, ahora mismo estoy muy muy nerviosa, pero bueno, confío mucho en la ropa que hemos hecho y creo que va a salir muy bien. Es mi primera colección. Y si no me lo hubiese propuesto no sé si alguna vez hubiese hecho

- CH: Además has dicho, herencia, ¿no? Cultural.

- TANA: Herencia cultural y sentimental, pues bueno, como su propia palabra indica, al fin y al cabo yo me he querido inspirar mucho junto con Clau en todo lo que son mis abuelas, Andalucía, Sevilla, el vínculo que tenemos, en plan toda mi familia con Andalucía y bueno, yo creo que lo hemos conseguido.

- CH: ¿Qué tiene de tus abuelas? ¿Qué tiene de tu abuela materna y qué tiene de tu abuela paterna esta colección?

- TANA: Pues mira, de mi abuela paterna tiene muchas cosas goyescas, cuando ella se vistió de la Goyesca, y de mi abuela materna justamente esta falda que la hemos hecho en vestido, nos hemos inspirado en un vestido que le hizo Elio Berhayer a mi abuela cuando era muy joven. Y luego pues todo el sentimiento, todas las formas en plan de las mangas, que es como un poco representación del flamenco, los pantalones altos rollo toreros, las chaquetillas toreras. Todo está un poco relacionado.

- CH: ¿Continuarás diseñando?

- TANA: Bueno, es una experiencia muy bonita, me lo he pasado muy bien, Claudia creo que me lo ha puesto muy, muy fácil. Nos hemos complementado muy bien juntas. Sí, ¿por qué no?

- CH: Lourdes Montes es diseñadora. ¿Te ha dado algún consejo?

- TANA: Sí, o sea, todo el mundo me ha querido dar mucho consejo, pero es verdad que lo he llevado muy en la intimidad. O sea, hasta el último momento nadie supo nada. De hecho, mi madre creo que todavía no ha visto ni la colección, ni mi padre. Pero sí, siempre que les he contado algo un poco de, oye, voy a hacer esto, ¿qué os parece? Pues algo me han podido aconsejar. Manuel es el con el que más lo he podido hablar y el que más me ha apoyado y me ha ayudado.

- CH: Qué orgullo, ¿no? Para ti, para la familia, para tus abuelas si estuviesen aquí. Representarlas también de esta, es otra manera de tenerlas presentes, pero bueno, original.

- TANA: La verdad que sí, para mí es un orgullo, pero también, o sea, tampoco me hace falta hacer esto para tener a mis abuelas presentes. Las tengo presentes todos los días de mi vida. A mi abuela Carmen tengo menos recuerdo porque yo era muy pequeña. Pero de mi abuela Cayetana tengo muchos, muchos. Y además todos divertidos, todos con alegría. Creo que teníamos mucha unión porque nos juntaban muchas aficiones, nos parecíamos mucho.

- CH: ¿Qué crees que te hubiese dicho de un día como el de hoy?

- TANA: Bueno, es que se le hubiese puesto todo, una cosa encima de la otra. Y no sé, yo creo que estarían muy orgullosas de mí. Ella estaría aquí la primera. Sí, sí, en plan,' abuela, ven más tarde'. 'No, no, yo voy ahí la primera'. Estaría aquí. Y además ella creo que tan encantadora y tan natural como siempre, con todos vosotros también. Y hubiese sido mi máximo apoyo. Y mi máxima fan, también.

- CH: ¿En qué momento te encuentras ahora mismo? Porque bueno, estás a nivel profesional muy bien, a nivel sentimental bien, a nivel familiar bien.

- TANA: Me encuentro en un momento muy bueno de mi vida. Creo que quiero seguir así, haciendo cosas nuevas. Yo me dedico a mi mundo de los eventos, que estoy feliz con mi trabajo. Pero bueno, siempre se buscan oportunidades que muchas veces no puedes decir que no. Pero estoy muy feliz, muy completa.

- CH: Hoy es el Día de los Enamorados, hoy es San Valentín. Tú estás muy enamorada. Cuéntanos, ¿ya has recibido algún regalo? Aparte de esta, ¿no?

- TANA: Es que no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Esto ha sido muy temprano y no me ha dado tiempo. Pero bueno, algo haremos, algo haremos.

- CH: Estás muy rodeada de familia y de amigos y de amor.

- TANA: Totalmente, totalmente. Oye, y sé que hay mucha gente que no ha podido venir, pero que también me apoya. O sea, que estoy súper agradecida, de verdad.

- CH: La última. Ayer se comentaba en todos los medios acerca de que los capotes de tu abuelo Paquirri se estaban vendiendo en Wallapop.

- TANA: Uy, pero es que yo vengo aquí a hablar de mi marca. Yo lo siento mucho y millones de gracias por todo.