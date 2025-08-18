Yana Olina, el gran apoyo de Bustamante en su nueva vida marcada por la venta de su casa y su cambio físico

MADRID, 18 Ago. (CHANCE) -

David Bustamante y Yana Olina continúan escribiendo capítulos de su historia de amor mientras afrontan nuevos retos y celebran juntos cada paso. Tras cuatro años de relación, la pareja ha decidido mudarse y emprender una etapa en sus vidas: recientemente han vendido su casa y ahora están viviendo de alquiler, a la espera de encontrar el hogar perfecto donde seguir consolidando su vínculo. La decisión de cambiar de residencia ha llamado la atención, aunque ambos prefieren mantener los detalles en privado y no confirmar si responde a motivos económicos, necesidad de liquidez o simplemente una búsqueda de nuevas ilusiones.

Durante los últimos años, la bailarina se ha convertido en el gran apoyo del cantante, acompañándole durante los meses más duros, marcados por las críticas a Bustamante por su cambio físico. Junto a ella, la expareja de Paula Echevarría ha encontrado fuerza y estabilidad emocional para afrontar el día a día y vivir plenamente sus éxitos profesionales y personales.

Tras el exitoso concierto del cántabro en Pinto, la pareja se marchó junta, mostrando una complicidad y unión inquebrantables. Sin detenerse ante las preguntas de la prensa sobre su nueva vida de alquiler, ambos prefirieron dejar en el aire las razones de este paso, preservando su intimidad. Lo que sí dejan claro es que siguen juntos, apoyándose mutuamente y esperando encontrar la casa ideal en la que continuar construyendo su felicidad.