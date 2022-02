¿Aún no sabes qué regalar por San Valentín? Glovo será tu aliado perfecto

MADRID, 11 Feb. (CHANCE) -

¿Se acerca el 14 de febrero y todavía no tienes pensado con qué sorprender a tu pareja? No pasa nada, sabemos que es uno de los días más especiales del año y que no te conformas con cualquier cosa. Una fecha señalada para demostrar y regalar todo el amor que tenemos en nuestro interior -aunque no olvides que siempre es buen momento para hacerlo-.

Aunque puede ser complicado saber qué regalar, Glovo lo tiene claro: las flores y los dulces siguen siendo los productos más demandados por lo usuarios. Y es que no hay nada como recibir un ramo de flores que nos deje boquiabiertos y nos den toda esa alegría que no esperábamos o una caja de bombones para endulzarnos este día tan especial... ¿tú también estás de acuerdo?

Para ponértelo más fácil, debes saber que Glovo dispondrá de una categoría especial de San Valentín con dulces, flores y regalos. En ella podrás encontrar propuestas como las de Maison Kayser, con sus panes de chocolate, croissants, palmeras e incluso rollos de canela... todos esas opciones, perfectas para compartir en este día especial con esa persona a la que amas.

Si la idea que tienes es sorprender con un desayuno o merienda dulce, Sweet Teo será tu mejor aliado. Con cajitas de mini croissants de chocolate y mantequilla, gofres, pancakes, fresas, zumo de naranja e incluso café o cookies, podrás escoger las combinaciones que más te gusten a ti y a tu pareja, y la cantidad que desees.

Como hemos mencionado anteriormente, no puede faltar en este día un buen ramo de flores. Por eso, debes saber que en Glovo encontrarás todo tipo de opciones entre las que estará el ramo perfecto, por un lado la floristerías Colvin, con infinitas opciones para que puedas crear un bonito ramo a tu gusto o, Silver Roses, que propone multitud de arreglos donde la rosa es la protagonista y, si quieres, puedes acompañarlo con un pack de bombones Ferrero.

Todo eso y mucho más en la app de Glovo donde, sin duda, encontrarás el regalo perfecto para tu pareja, con el que sorprender y enamorar un poquito más. Si tú también quieres hacer de este San Valentín un día único, no dudes en ver el abanico de opciones y elegir la que más te enamore.