Fallece el histórico dirigente del PSOE Fernández Marugán, un "ejemplo de integridad", según Pedro Sánchez

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El histórico dirigente del PSOE Francisco Fernández Marugán ha fallecido hoy a los 79 años de edad. Afiliado al PSOE desde los años 70 y vinculado al ala guerrista, fue diputado durante ocho legislaturas y en 2012 fue nombrado adjunto al Defensor del Pueblo.

En 2017 asumió la dirección del Defensor del Pueblo de manera interina tras cesar Soledad Becerril y permaneció en el cargo hasta que fue nombrado Ángel Gabilondo en 2021. Durante años asumió la negociación de los Presupuestos con los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha dedicado unas palabras en su cuenta de la red X, en la que afirma que nos deja un "socialista de convicciones firmes y exdefensor del Pueblo".

Según el jefe del Ejecutivo, Fernández Marugán fue siempre "un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía". "Hizo país, hizo partido", ha remachado antes de enviar un "cariñoso abrazo a su familia y amigos".

El PSOE, por su parte, ha escrito en su cuenta de la red X que ha sido un "honor" haberle tenido en sus filas y haber podido aprender tanto de él: "Seguiremos tu forma de hacer y entender la política desde el respeto y el cariño, Paco".