Celebrities, elegancia y un homenaje único a la moda en la presentación de la 10ª edición limitada de Mar de Frades

La marca de vinos ha presentado la 10ª edición limitada de su botella, diseño de Lorenzo Caprile, junto a los creadores más destacados del panorama español, y numerosas celebrities, en un desfile que ha hecho historia en el Palacio de Neptuno de Madrid

MADRID, 23 Nov. (CHANCE) -

Noche única para los amantes del vino y de la moda. Y es que cumpliendo con lo que se ha convertido ya en una tradición, Mar de Frades ha desvelado este jueves, en un evento muy especial celebrado en el madrileño Palacio de Neptuno, la décima edición limitada de su botella, obra de Lorenzo Caprile. El popular diseñador toma así el revelo de otros de los creadores más destacados del panorama nacional, como Miguel Palacio, Jorge Vázquez, Alvarno o Ágatha Ruiz de la Prada, encargados de 'customizar' y dar su toque personal a la botella del codiciado albariño en años anteriores, con ediciones limitadas que ya se han convertido objetos de coleccionista.

Y para celebrar el décimo aniversario de esta iniciativa única que supone un match perfecto entre vino y moda, un desfile de ensueño en el que se ha rendido homenaje a los diseñadores más reconocidos de nuestro país sobre una pasarela azul, el color por excelencia de Mar de Frades. ¡Un evento que ha hecho historia!

Con Eugenia Silva - espectacular con un vestido fluido en color naranja - como maestra de ceremonias, Casilda Finat y Pablo Castellano como embajadores de la marca y Lorenzo Caprile y la moda como grandes protagonistas de la noche, fueron numerosas las celebrities que no se quisieron perder la presentación de la décima Edición Limitada de la botella del albariño, como Carola Baleztena, Elena Tablada, Tristán Ramirez, Carla Hinojosa, Mónica Hoyos o Juan Avellaneda.

Una décima y muy especial Edición Limitada de Mar de Frades obra de uno de los modistos de cabecera de la aristocracia y la alta sociedad española, Lorenzo Caprile, que ha vestido a la botella del apreciado blanco con una combinación de su característico rojo - que es pura vitalidad - y el icónico azul de la marca. ¡Pura sofisticación y símbolo de celebración!

Pero no era esta la única sorpresa de la noche, ya que Mar de Frades ha rendido homenaje a la moda y a las diez ediciones que su botella lleva 'luciendo' creaciones de los diseñadores españoles más destacados, con un espectacular desfile sobre una pasarela azul, en la que pudimos ver los diez vestidos que han inspirado a los modistos durante esta década; Miguel Palacio, Alvarno, Jorge Vázquez, Duyos, Ana Locking, Agatha, Cosima, The Second Skin, Moisés Nieto y como no, Lorenzo Caprile.

Una oda a la moda española con la que la bodega refrenda de nuevo su apuesta por el diseño, la cultura y el lifestyle, un maridaje que ya ha tenido destacadas referencias en los últimos años, como demuestra la presencia de la icónica botella azul de Mar de Frades como patrocinador de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la colaboración con jóvenes promesas del diseño como Jorge Redondo o Fabio Encinar, la presencia durante muchos años en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, o con su experiencia atlántica en plena nieve con la Cabaña Garmet Lounge en la estación de esquí de Formigal.

Una noche en la que además de asistir a uno de los desfiles más especiales de los últimos años - imposible no destacar el espectacular maquillaje de las modelos, obra de NARS - y de conocer la nueva edición limitada de la botella de Albariño, hubo tiempo para la fiesta gracias al Backstage After Party, animada por Quike Av, el DJ preferido de las influencers. Vino, moda y fiesta, rodeados de estrellas que no podían dejar de brillar. ¡Una combinación perfecta!

Sobre Mar de Frades

Mar de Frades, fundada en 1987, se encuentra en el Valle de Salnés (Pontevedra), donde las brisas Atlánticas se juntan con los suelos graníticos para producir unas uvas que resultan en vinos que son frescos, sabrosos y con aromas minerales y salados. Hoy en día, la bodega cuenta con 60 hectáreas de viñedo en algunos de las mejores parcelas de los valles de Salnés y Ulla, y adquiere las uvas de más de 200 viticultores individuales, lo que la convierte en uno de los viticultores más grandes del territorio. Mar de Frades es una bodega innovadora en búsqueda continua de la máxima expresión del albariño.