Hospitalizada tras desvanecerse por posible electrocución en un spa de un hotel del centro de Granada

Archivo - Puerta de entrada al Hospital General, en imagen de archivo - HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES - Archivo

GRANADA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido trasladada pasado el mediodía de este miércoles a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada tras sufrir un desvanecimiento por una posible electrocución en la zona de spa de un hotel del centro de la capital granadina.

Fuentes consultadas por Europa Press en el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía han detallado que sobre las 12,30 horas recibía aviso del desvanecimiento, que se podría haber producido al parecer después de que la mujer hubiera pulsado el botón de burbujas de esta zona de relajación.

Desde el 112 se daba aviso a los servicios sanitarios del 061, que activaba el traslado al centro hospitalario, y a la Policía Nacional, que abría investigación para dilucidar lo ocurrido con efectivos tanto en el establecimiento hotelero como en el hospital.