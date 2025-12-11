Más Madrid critica la "desfachatez" de Almeida al "poner como excusa" la calidad del aire en la moratoria de etiquetas

Archivo - Una etiqueta ambiental en un vehículo a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha criticado la "desfachatez" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida al "poner como excusa" la calidad del aire de la ciudad en la moratoria de acceso a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta.

"El Gobierno de Almeida tiene la desfachatez de poner como excusa que tenemos muy buena calidad de aire y que no pasa nada porque miles de los vehículos más contaminantes sigan circulando libremente por la ciudad", ha criticado la edil en declaraciones remitidas a los medios.

Gómez ha recordado que la prohibición de circulación de los vehículos sin etiqueta por la Zona de Bajas Emisiones "lleva aprobado desde 2021, aunque el PP "se niega sistemáticamente a que entre en vigor" con la aprobación de moratorias "sin ningún fundamento sanitario ni ambiental".

"No sé de qué presume el PP con su gestión ambiental porque a día de hoy Madrid no cumple con los valores que la nueva normativa europea de calidad del aire nos exige a partir de 2030 para proteger la salud de la población. Además tenemos un importante problema de contaminación por ozono que sigue ignorando el señor Almeida", ha señalado.

En este sentido, ha cargado contra una moratoria que beneficiará "únicamente a un 0,05% de la población". "En cambio, perjudica la salud del 100% de los madrileños y madrileñas, usemos o no usemos el coche. ¿En qué mundo vive Almeida?", ha preguntado.

La concejala de Más Madrid ve una "tomadura de pelo" en una medida que supone "un retroceso deliberado" en la protección de la salud pública, al anteponer "los intereses de unos pocos a la salud de toda la ciudad".

"Lo que debe hacer este Ayuntamiento es avanzar decididamente en medidas de reducción del tráfico, no incentivar más humos y gases contaminantes en nuestras calles. Nuestro no más rotundo a esta medida delirante que solo sitúa al PP en la senda más reaccionaria y negacionista para contentar a sus amigos de la extrema derecha", ha concluido Gómez.