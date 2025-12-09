Los Premios Ídolo se transforman en un gran show en directo y abierto al público. ¡Todos los detalles y los nominados!

Los Premios Ídolo se celebran el próximo 11 de diciembre en IFEMA Madrid - CORTESÍA PREMIOS ÍDOLO

MADRID, 9 Dic. (CHANCE) -

Los Premios Ídolo celebran el próximo 11 de diciembre de 2025 una edición decisiva en su evolución. Por primera vez desde su nacimiento en 2021 para reconocer el talento de creadores de contenido, artistas y figuras públicas que han tenido un impacto significativo en la cultura digital y el entretenimiento durante el año, los galardones se transforman en un gran show en directo que trasciende el marco tradicional de invitados VIP para abrirse al público general, que podrá asistir adquiriendo entrada y vivir el evento -que tendrá lugar en IFEMA- desde dentro.

Esta voluntad de ampliar la experiencia también se refleja en su despliegue audiovisual: la gala se retransmitirá simultáneamente en Neox, Atresplayer y el canal de YouTube de La Pija y la Quinqui a través del set de Michelín, permitiendo que la comunidad digital siga cada detalle desde cualquier lugar. La alfombra roja -por la que desfilarán los creadores de contenido y streamers más populares del momento-, además, se emitirá en directo a través de YouTube y Atresmedia Player, consolidando el carácter híbrido y masivo que distingue esta edición.

La ceremonia, presentada por Kira Miró y Lalachús, desplegará una narrativa unificada bajo el concepto creativo "Heaven", que articulará la escenografía, el tono y la experiencia global de la noche. A su llegada, los asistentes desfilarán por una alfombra roja presentada por Masi Rodríguez y Ares Aixalà, mientras que en la zona de cóctel y hospitality Tamara GR y Luc Loren ofrecerán contenido social exclusivo y entrevistas en directo para las plataformas digitales vinculadas al evento.

YA SE SABEN TODOS LOS NOMINADOS DE LA IV EDICIÓN Y EL PRIMER GANADOR:

El proceso de nominación arrancó con una sesión de trabajo con las principales agencias de representación de talento creador de contenido para configurar una lista larga de candidatos, y avanzó hacia una evaluación en profundidad por parte de un jurado profesional integrado por perfiles del ámbito de las marcas, las plataformas, la comunicación y la publicidad formado por Susana Jiménez (Influencer Marketing Lead en Omnico PR Group), Sara Sanz (PR & Influencers Responsible en Givenchy y Kenzo), Eduardo Alonso (Head of Podcast for Southern & Eastern Europe en Spotify), Ángela González (Digital Strategy & Influencer Marketing Specialist en Varma), Raquel Sanz (Creative Services Manager en Warner), Sara Parra (PR & Influencer Marketing Manager en Burson), Amanda Prado (Colaboradora en Elle), Patricia Muñoz (Brand Purpose & Advocacy COM Manager en L'Oréal Paris), Álvaro Rincón (Founder & CEO en In House), Toni Mostazo (Co-Founder en Mañana Nunca Sabes), Nacho Cámara (Head of Brand Entertainment en IPG Mediabrands), Ricky Hontañón Pombo (Head of Influencer Marketing en Samy) y Jaime Castaño (Director en HumanToHuman), que fueron los encargados de configurar la lista corta de nominados que pasa a la fase final, donde los ganadores se eligen en una votación presencial ante notario. ¡La lista de canditados a los Premios Ídolo, a continuación!:

- Beauty x Catrice Cosmetics: Sarah Catalá, Alicia Revilla, Rocío López y Silvia Ruiz.

- Contenido Creativo x Alhambra: Nil Ojeda, Nuria Adraos, Eme de Amores y Almu Carrión.

- Entretenimiento x Frit Ravich: Carlota Marañón y Sofía Hamela, Dan Renville, Whereisleto y Frikboys (Juan y Erra).

- Viajes x MSC Cruceros: Plex, Lethal Crysis, Clavero y Mikel García.

- Lifestyle x Argal: Violeta Mangriñán, Sofía Hamela, Carlos Peguer y Marta Riumbau.

- Ídolo Revelación x Time Road: Pablo Vera, Boukie, Magdalenita, Almu Carrión, Clerssss, Fabiana Sevillano, Leto, Shannis, María Riballo y Sofía Hamela.

- Streamer x Trade Republic: Ibai Llanos, Illojuan, Auronplay y DjMaRiiO.

- Humor x Ouigo: Jorge Cyrus, Esperansa Grasia, Clerssss y Pabs Pérez.

- Conciencia Social: Nerea Pérez de las Heras, Cris Blanco, Virtual Diva y Cisco Garve.

- TikTok: Lola Lolita, Marina Rivers, Fabiana Sevillano y Marina Barrial.

- Sostenibilidad x Ecovidrio: Carlota Bruna, Jon Kareaga, Blondiemuser y Vieja Tierra.

- Moda: Carlota Marañón, Alexandra Pereira, Rocío Osorno y Blanca Arimany.

- Emprendimiento Digital x Infojobs: Milfshakes, Scrapworld, Maison Matcha y Casto.

- Health & Sport x Weider: Sara Bace, Pitufollow, Verdeliss y Pablete y Raúl Valle.

- Podcast: La Pija y la Quinqui, Keep it Cutre, A solas (con Vicky Martín Berrocal) y True Crime (Martha Caballero).

- Proyecto Audiovisual x Ron Barceló: La vuelta al mundo en 80 días de Plex, Cómo cazar a un monstruo, La Velada y Soy Georgina.

- Hair Artist x L'Óréal Professionnel: Marckessa, Pablo Macías, Serpiente y Victor del Valle.

- Gastronomía: Peldanyos, Roro, Diego Doal y Boukie.

- Creador Digital del Año x Iberia Express: Roro, Carlota Marañón, Clersssss y Violeta.

Como excepción, el Jurado otorga el Premio Especial del Jurado a Laura Escanes. El premio Ídolo del Año lo otorga directamente la organización, y se conocerá en directo el 11 de diciembre, mientras que Ídolo Revelación lo decide íntegramente el público, categoría que este año ha alcanzado un récord histórico de participación con 347.595 votos en sólo ocho días.

UNA ALFOMBRA ROJA CON MÁS DE UN CENTENAR DE CREADORES, ARTISTAS Y PERSONALIDADES QUE CONSOLIDAN A PREMIOS ÍDOLO COMO EL MAYOR PUNTO DE ENCUENTRO DEL TALENTO DIGITAL EN ESPAÑA:

La alfombra roja y el evento contarán con la presencia de un amplio conjunto de perfiles reconocidos del ámbito digital, artístico y mediático. Entre los asistentes confirmados se encuentran Abby, Adri Contreras, Aida Domenech, Alba Paul, Alex Domenech, Alexinos, Alicia Revilla, Almu Carrión, Álvaro Suárez, Ana Brito, Ana Moya, Ana F. Padilla, Anabel Pantoja, Anabel Hernández, Andrea Compton, Andrea Rueda y Carmen de la Fuente, Anita Matamoros, Antón Lofer, Ares Aixalà, Ares Teixidó, Aretha Fusté, Ardilla, Ari Geli, Argela Mármol, Archie Ted, Benita, Bea Carpio, Belén Esteban, Benja Serra, Beret, Bertus, Blondimuser, BonbonReich, Boukie, Canco Rodríguez, Carla Flilla, Carlo Marañón, Carlos Peguer, Carlos Sadness, Carlos y Natalia, Carlota Melendi, Carles Tamayo, Cheeto y Lluna Clarck, Chiara Oliver, Cisco Garve, Claudia Martínez, Claudieta, Crys Díaz, Cristinini, Cristina Boscá, Cristina Brondo, Cris Blanco, Dan Renville, Dani De Lio, Dani Moreno, Diego Doal, Despistaos, Elettra Lamborghini y Afrojack, Elena Gortari y Juan, Elena Tablada, Eme de Amores, Erola Jones, Esperansa Grasia, Eva Soriano, Fabio, Fabiana Sevillano, Fermín Aldeguer, Gabriela Toral, Gemeliers, Gemmita Gallardo, Guillermo Campra, Hey Kid, Hermanas Meroño, Ibán García, Ibelky, Iñigo Quintero, Iván González y Teresa Bass, Ivana Rodriguez, Javi Hoyos, Jedet, Jessica Bueno, Jonan Wiergo, Jonata 26, Jorge Cyrus, Jorge y Edu Román, Juan y Erra, Kira Miró, Keeping Cutre, LalaChus, Lalaloveyou, Lara y Hugo, Laura Escanes, Leto, Lila Mandriñán, Lola Lolita, Lucía Bellido, Lucía de la Puerta, Luc Loren, Madame, Madalenita, Manu Regato, Marian G, María Martín de Pozuelo, María Patiño, María Riballo, María Valero, Marina Barrial, Marina Rivers, Marckessa, Mar Lucas, Mario Vaquerizo, Marta Díaz, Marta Lozano, Marta Riumbau, Marta Soriano, Martita de Graná, Martha Caballero, Masi, Mayo, Melyssa Pinto, Mery Turiel, Michenlo, Mikel García, Miri Pérez, Montoya, Monismurf, Nagore, Natalia Rodriguez, Nerea Pérez de las Heras, Nil Moliner, Nil Ojeda, Nona Sobo, Noel Bayarri, Nuria Adraos, Nuria Casas, Oscar Font, Pabs Pérez, Pablo Macías, Pablo Vera, Pablete y Raúl Valle, Patricia Fernández, Paula Gonu, Paula Koops, Peldanyos, Pitufollow, Roro, Raquel Reitx, Rocío López, Rosanna Zanetti, Salma OT, Samantha Gilbert, Sara Fructuoso y Natos, Sara y Sofía Casto, Sarah Catalá, Sergio Serpiente, Shannis, Sietexx, Silvia Ruiz, Sofía Hamela, Sofía Suescun y Kiko, Sofía Surfers, Susana Bicho, Susana y Carlota Uribarri, Taburete, Tamara GR, Tania Medina, Telmo Trenado, Teresa Andrés, Trece, Twin Melody, Violeta, Vieja Tierra, Víctor del Valle, Vanesa Martín, Verdeliss, Virtual Diva, Walls, Werlyb, Xuso Jones, Yenesi y Zaira Nara.

La presencia de este amplio abanico de artistas, creadores, músicos, tiktokers, streamers y perfiles televisivos refuerza la dimensión transversal del evento y su papel como espacio de unión entre los mundos digital, social y cultural.