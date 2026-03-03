Montero (Podemos) reclama al Gobierno que "reconozca la responsabilidad del Estado" en la matanza del 3 de marzo

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero. - IÑAKI BERASALUCE

VITORIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reclamado al Gobierno central que "reconozca la responsabilidad del Estado" en la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco trabajadores murieron en Vitoria-Gasteiz por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera, ya que estos asesinatos constituyeron "un crimen de Estado".

Montero, en declaraciones a los periodistas tras participar en una ofrenda floral a las víctimas del 3 de marzo de 1976, ha recordado que los ciudadanos que se movilizaron aquella jornada lo hicieron "por cosas que hoy no nos resultan nada extrañas".

De esa forma, tras mostrar su reconocimiento a los cinco trabajadores asesinados a disparos por la Policía Armada, así como a las más de cien personas heridas en aquella intervención, ha destacado que aquel día "miles de personas estaban luchando por la democracia" y por mejorar sus condiciones de vida.

"Había mujeres que salían todos los días por la mañana a la calle con bolsas de la compra vacías para denunciar el altísimo precio de la cesta de la compra y de los alimentos, que podía suponer el 70% del salario; había miles de trabajadores jugándosela, haciendo huelga, para exigir mejoras ante una congelación salarial; y había miles de personas que querían tener sus vidas en sus manos después de 40 años de dictadura", ha señalado.

EL PAPEL DE LA EXTREMA DERECHA

Montero ha recordado que aquellas personas se movilizaban contra "una extrema derecha que les estaba literalmente rompiendo la vida". "Es importante que no olvidemos, y es importante que no olvidemos que les dispararon a tiro limpio, con total conciencia de que fue un crimen de Estado", ha denunciado.

Además, ha señalado que 50 años después de aquella matanza, persiste la "impunidad" para los responsables de estos crímenes, ya que "no han sido juzgados ni castigados". "Al contrario, hoy el relato oficial de la transición exige a nuestros hijos y a nuestras hijas y nos exige a nosotras que admiremos a esos criminales fascistas como si fuesen los padres de la democracia", ha criticado, en referencia a los "responsables políticos" de aquella masacre.

Montero ha señalado específicamente a Manuel Fraga, ministro de Gobernación en el momento de estos hechos, del que ha denunciado que siga siendo "homenajeado como un padre de la democracia", cuando en realidad "es un criminal que firmó sentencias de muerte, que formó parte de la operativa política y de la responsabilidad política de esta masacre".

También se ha referido a Martín Villa, que era ministro de Relaciones Sindicales en 1976, y al que ha calificado como "otro criminal franquista que sigue impune y que fue premiado con la presidencia de Endesa o con la presidencia de Sogecable, y que se nos pide que le tratemos como un gran empresario y un hacedor de la democracia".

Montero ha subrayado que los asesinatos del 3 de marzo fueron "un crimen de Estado" que demuestra "que la transición no se hizo para romper con la dictadura", sino que hizo "para garantizar que mandaban los mismos que mandaban en la dictadura". "No se hizo para traer la democracia; los que mandaban entonces lo que estaban pensando es en relacionarse a tiro limpio contra quienes sí que estaban trayendo la democracia, que eran esos trabajadores", ha añadido.

CONTRA LA MENTIRA Y EL OLVIDO

Por todo ello, ha reclamado "verdad, justicia, reparación y no repetición". Montero ha pedido al Gobierno central que "reconozca la responsabilidad del Estado en estos crímenes", dado que constituyeron "un crimen de Estado".

En este sentido, ha advertido de que "una democracia no se puede construir sobre la mentira y sobre el olvido". "¿Cómo nos vamos a extrañar de que crezca la extrema derecha si en las escuelas se sigue presentando a Martín Villa o a Manuel Fraga como héroes de la democracia en lugar de como peligrosos criminales que deberían haber sido juzgados?", se ha preguntado.