Americanas, camisas, pantalones... el lino viene para quedarse estos meses de calor ¡un imprescindible!

MADRID, 17 May. (CHANCE) -

Con la llegada del calor y de los días más largos apostamos por tejidos que sean cómodos y frescos... y si además aportan elegancia y una sofisticación natural a nuestro look, mejor. Por todas estas razones, el lino se ha convertido en un imprescindible de las firmas de moda para incorporar en sus colecciones de primavera-verano.

Cuando se acercan los meses de calor, el lino vuelve a aparecer en nuestras vidas porque "es el tejido por excelencia ya que tiene mucha capacidad para absorber el agua y el sudor, y después evaporarlo", por eso resulta tan fresco y apropiado durante estas temporadas, según nos explica Marta Orío, directora creativa de Boston.

Se obtiene de la planta del lino con un complicado proceso para convertirlo en hilos y al no tener ninguna elasticidad, tiende a coger arruga. ¿Qué hay que hacer para que no aparezcan estas características? "Lo ideal es secar la ropa lo más estirada posible y planchar con vapor sin estar a máxima temperatura para no dañarlo. Como cualquier tejido delicado, hay que tener cuidado con el proceso de lavado-secado-planchado y, sobre todo, seguir las instrucciones del fabricante", nos asegura la directora creativa de Boston.

Por todas estas características tan beneficiosas en estas fechas estivales, la firma española de moda masculina Boston vuelve a apostar por el lino para su colección primavera-verano... y ¿qué nos vamos a encontrar?

Para esta temporada, la colección de este tejido se ha inspirado en la elegancia natural, con colores neutros claros y los colores empolvados, que le dan a cualquier look un aspecto de distinción desenfadado y muy mediterráneo. De esta forma, destacan los colores crudos, además de verdes, tostados, azules y grises, que se pueden ver en americanas y pantalones. Además, en las camisas se incorporan todo tipo de colores empolvados e incluso colores flúor pastel.

Y como no podía ser de otra manera, la camisa y la americana de lino son las prendas estrella de la colección de Boston. Además, este tejido también predominará en camisas de manga corta resort y camisas de manga larga, bermudas, pantalones, y trajes... para que puedas combinarlos como te apetezca.

Como complementos ideales para acompañar a las prendas de lino se posicionan las corbatas de lino, los pañuelos de algodón y los zapatos de esparto... tienes opciones para diferentes planes: bodas, bautizos, reuniones con amigos y simplemente un paseo viendo el atardecer en la playa.