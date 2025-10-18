Así es el vestido de novia de Blanca Llandres en el que ha participado Rocío Crusset

Blanca Llandres llega a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad para darse el "sí quiero" con Alberto Herrera, a 18 de Octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). - EUROPA PRESS TV

MADRID, 18 Oct. (CHANCE) -

Blanca Llandres y Alberto Herrera han vivido este sábado 18 de octubre uno de los días más especiales de su vida: han reunido a todos sus seres queridos en Sanlúcar de Barrameda para darse el 'Sí, quiero' después de dos años de relación sentimental.

Un enlace matrimonial del que se llevaba hablando semanas y del que por fin hemos podido ser testigos. Emocionados, los novios han sellado por fin su historia de amor meses antes de convertirse en padres por primera vez.

Para este día tan importante, la novia ha confiado en el diseñador sevillano Nicolás Montenegro para su vestido de novia. Además, su cuñada, Rocío Crusset ha colaborado en el diseño debido a la amistad que mantiene con él desde sus años en Milán.

Lejos del aire regio o pomposo que solemos ver en los vestidos de novia, Blanca tenía claro que quería un diseño fluido acorde al lugar donde se ha celebrado la boda y el resultado ha sido impecable: un vestido de influencia romana confeccionada en tejido sedoso.

De corte imperio, el vestido presenta un escote cuadrado, mangas adherentes y falda con vuelo, siendo la parte más especial la del torso, ya que ha sido realizado siguiendo la técnica artesanal del microdrapeado.

Como toque original, la novia ha lucido un velo confeccionado en una ligera organza de seda natural, haciendo de este accesorio algo único que completa el aire bucólico del diseño... y con el que ha dado el 'Sí, quiero' a Alberto Herrera.