Olga Moreno, el extravagante look con el que ha sorprendido en la Feria de Abril: "Estoy como una tabla"

La exmujer de Antonio David Flores, al margen de su distanciamiento de Rocío Flores, su posible encuentro con Marta Riesco y las durísimas declaraciones de Rocío Carrasco, recupera la sonrisa en la Feria de Abril

MADRID, 5 May. (CHANCE) -

Arropada por su familia e intentando mantenerse al margen de las polémicas que parecen acumulársele en los últimos días, Olga Moreno se ha dejado ver un día más en la Feria de Abril, luciendo la mejor de sus sonrisas y olvidándose del delicado momento que está viviendo a golpe de sevillanas, rebujito y buena compañía.

Ignorando las durísimas declaraciones que Rocío Carrasco ha hecho sobre ella acusándola de ser "cómplice" del sufrimiento que ha padecido en los últimos 20 años por haberle "arrebatado el cariño de sus hijos" y haber hecho con ella lo que siendo madre como es debería haberle dado "vergüenza" hacer - alentar y arropar a Antonio David en sus acciones y actitudes - Olga ha dado la callada por respuesta y ha preferido no responder a la hija de Rocío Jurado.

Sin aclarar qué hay de cierto en su presunto distanciamiento con Rocío Flores desde que rompió su silencio sobre su separación en la revista 'Semana', la sevillana se mostraba a su llegada al Real visiblemente incómoda con nuestras preguntas y, dejando claro que solo quería "disfrutar de la Feria" y que no iba a hablar de la influencer: "De verdad, me siento tan mal, no voy a contestar nada".

A pocos metros de donde en esos momentos se encontraba Marta Riesco - grabando un reportaje para 'El programa de Ana Rosa' - Olga también ha dado la callada por respuesta a cómo actuaría si se encontrase con la novia de Antonio David, dejando en el aire qué opina de su enfrentamiento con Rocío Carrasco por la conversación que la hija de Rocío Jurado niega que mantuviese con la reportera.

Eso sí, la sonrisa no la ha perdido en ningún momento y se ha mostrado mucho más habladora y elocuente con nosotros cuando le hemos preguntado por su original y extravagante look, compuesto por un traje de pantalón blanco fluido con americana al tono con llamativas solapas negras y maxi flecos en dorado, con estrellas bordadas en el mismo color.

Un outfit que llamó mucho la atención después de enamorar con un vestido de flamenca en color amarillo en su primera aparición en la Feria. ¿Por qué no ha repetido? "Me he operado y me cuesta mucho trabajo vestirme de flamenca. No me puedo sentar, estoy como una tabla" revelaba con sentido del humor, consolándose a sí misma al asegurar que, pese a no ir de 'gitana' como a ella le gusta, estaba igualmente "muy mona".

