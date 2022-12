Paula Echevarría brilla con su aplaudido estilismo de terciopelo en los Forqué

MADRID, 18 Dic. (CHANCE) -

Rompedora. Paula Echevarría nos ha dejado boquiabiertos por su acertada elección en los 28 Premios Forqué. Si hay algo que define a la influencer es su naturalidad y espontaneidad ante las cámaras, pero también la seguridad con la que posa en los photocalls delante de las cámaras. En esta ocasión, su estilismo le ha ayudado a brillar como pocas veces hemos visto anteriormente.

La actriz ha escogido un vestido verde de terciopelo con escote redondo, hombros marcados y mangas largas en el que predominan detalles con rejilla como en la parte del abdomen y en las muñecas. Además, en la falda predomina una gran abertura con la que Paula ha aportado a su luz mucha más longitud, combinando con unas sandalias negras.

Para el peinado, Echevarría ha lucido melena recogida en una coleta que le daba todavía más altura y que le permitía lucir unos pendientes joya que le aportaba luz a su rostro bronceado. Una opción muy aplaudida y con la que se ha llevado halagos continuamente mientras paseaba delante de todos los medios de comunicación que cubrían el evento.

Pero lo cierto es que no solo ha sido el look. La influencer no ha dejado de sonreír en todo su recorrido ante los flashes y es que está viviendo uno de sus mejores momentos personales al lado de Miguel Torres y de sus hijos. Ella misma nos ha confesado que el viaje que hizo con su hija Daniella estuvo "genial" y que estas Navidades serán "maravillosas" gracias a la compañía de Miguel junior.

