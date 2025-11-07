Carlota Casiraghi, la princesa filósofa, arrasa con su look 'Reina Letizia' en su visita relámpago a Madrid

MADRID, 7 Nov. (CHANCE) -

Apasionada de la filosofía, y a pocos meses de publicar su primer libro, 'La Fêlure' -que verá la luz en Francia en enero de 2026- Carlota Casiraghi ha viajado a nuestro país para asistir a la presentación de la última obra del psicoanalista Boris Cyrulnik, 'Infancia y violencia', cuyo prólogo está escrito por ella.

Una visita relámpago para participar junto al autor en el debate 'Les rencontres philosophiques de Monaco' que se ha celebrado en el Instituto Francés de Madrid, y en la que la hija de Carolina de Mónaco ha deslumbrado con su look en clave ejecutiva, confirmando por qué está considerada una de las royals mejor vestidas del planeta.

Su elección para este coloquio en el que ha reflexionado sobre la vulnerabilidad de la infancia, un outfit 'working girl' que perfectamente podría haber lucido la Reina Letizia: traje sastre negro de corte oversize con blazer de amplias solapas, camisa azul celeste, zapatos tipo 'Mary Jane' negros con pulsera al empeine y tacón kitten, y una impecable gabardina en marrón chocolate. La guinda a su estilismo, las uñas pintadas de color rosa chicle. ¡Très chic!

A pocos meses de que vea la luz su debut literario, en el que ha realizado un viaje interior a través de la neurociencia, la filosofía y su experiencia en la construcción de la identidad propia, la sobrina del Príncipe Alberto de Mónaco se ha mostrado de lo más relajada durante el encuentro junto a Cyrulnik, en el que ha incidido en que la filosofía abre un espacio de diálogo también entre los más pequeños, y se centra en la búsqueda de la verdad.

"Las fuerzas creativas, yo creo que hay en el hombre una capacidad infinita de creación y de encontrar una manera de transformar incluso algo que parece correr a la catástrofe. Yo siempre creo en esta posibilidad y podemos desesperar y esperar. Podemos estar extremadamente preocupados por lo que ocurre hoy en día sin dejar de creer que es posible" ha expresado.

También ha hecho referencia a "la aceleración y rapidez" con la que "cumplimos las tareas" en nuestro día a día, "a un ritmo mucho más rápido" por la presencia de las nuevas tecnologías. "Y, sobre todo, lo que es muy preocupante es que en las redes sociales, en YouTube, en los videos, que se llaman shorts, para ser muy impactantes. Y hoy en día la gracia es captar la atención, es movilizarse. ¿Qué es lo que moviliza? ¿Qué es lo que detiene la atención? Es lo que hace efracción, lo que golpea de inmediato, y así, o produciendo un choque, o diciendo una aberración" ha añadido.

Tras el coloquio, Carlota abandonaba el lugar 'escoltada' por su asistente y muy seria, dejando en el aire si está feliz en España y si su visita se alargará durante varios días.