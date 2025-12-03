La Infanta Elena apoya públicamente a Don Juan Carlos I y sus memorias asistiendo a la firma de libros

MADRID, 3 Dic. (CHANCE) -

Laurence Debray, escritora de las memorias del Rey Juan Carlos I, 'Reconciliación', se ha dejado ver este miércoles 3 de noviembre -día en el que se han publicado en España- ante el público en la galería de una amiga íntima en Madrid firmando ejemplares.

Unas memorias que levantaron la polémica hace unas semanas cuando se publicaron en Francia debido a las palabras que dedica a su familia. A su hijo, el Rey Felipe VI, le define como "insensible"; a la Reina Letizia la culpa del distanciamiento familiar y del poco trato que tiene con sus nietas; y para la Reina Sofía tiene buenas palabras, asegurando que es la mejor reina que ha podido tener España.

Sin embargo, poco habla el emérito de sus relaciones extramatrimoniales. El monarca reconoce que muchas de las historias que han salido a la luz son falsas, pero sí que reconoce que Corinna Larsen fue su mayor error.

La Infanta Elena ha sorprendido a los medios de comunicación y se ha presentado en la firma de libros, apoyando así a la escritora y a su padre después de toda la polémica que ha habido por su testimonio en sus páginas. No ha sido el único miembro de la familia en acudir a la firma, también María Zurita, que ha asistido junto a su amiga Susanna Griso, y Simoneta Gómez Acebo.

Laurence ha atendido a la prensa desde la galería y ha negado ser conocedora del malestar que ha causado en Casa Real estas memorias porque "yo acabo de llegar de París" y ha afirmado que "no sé lo que pasa en Casa Real".

Además, ha desvelado que el emérito "está muy feliz" por la acogida que está teniendo el libro aunque "ya en Francia tuvo mucho éxito" y ambos esperan que "siga aquí en España", para que "la gente lo pueda leer y tenga su propia opinión". También ha negado rotundamente que se hayan quitado más de cien páginas del libro: "No".

Por último, la biógrafa se ha pronunciado respecto al vídeo que Don Juan Carlos emitió esta semana hablado de la transición democrática afirmando que "si el señor quiere hablar y dirigirse a los españoles directamente, por qué no".