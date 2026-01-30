La Infanta Sofía brilla en su segundo acto en solitario dando una lección de 'street style' con guiño a la Reina Letizia

La infanta Sofía visita el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía, en Boadilla del Monte, coincidiendo con el 58 cumpleaños del Rey Felipe VI - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Ene. (CHANCE) -

Día marcado en rojo en el calendario de la Familia Real, puesto que el Rey Felipe VI cumple este viernes 30 de enero 58 años. Y coincidiendo con esta fecha tan especial, la Infanta Sofía ha viajado de Lisboa -donde está estudiando un Grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad privada Forward College- a Madrid para afrontar su segundo acto en solitario, aprovechando la ocasión para celebrar con su padre su cumpleaños.

A punto de cumplir 19 años -el próximo 29 de abril- la hija menor de los Reyes va ganando protagonismo institucional y, tras presidir por primera vez sin el apoyo de sus padres o de su hermana la Princesa Leonor los Premios de Fotografía de Patrimonio Nacional Infanta Sofía en diciembre de 2024, este viernes ha visitado las nuevas instalaciones del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía en Boadilla del Monte, que cría y adiestra perros guía para personas ciegas o con discapacidad visual grave para contribuir a la mejora de su autonomía y la seguridad de sus desplazamientos.

Un acto en el que ha estado acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en el que la Infanta Sofía se ha mostrado muy cómoda ante las cámaras, derrochando sonrisas y presumiendo de una naturalidad y espontaneidad -ya que es una gran amante de los animales- que ha conquistado a todos los asistentes.

En su regreso a España para afrontar su segundo compromiso en solitario, la hija menor de los Reyes -a la que vimos por última vez en el funeral y posterior entierro de la hermana de la Reina Sofía, Irene de Grecia, en Atenas- la hermana de la Princesa de Asturias ha escogido un outfit juvenil a la par que elegante con el que ha dado una lección de estilo en clave 'street style'.

Confirmando su personalidad propia y su gusto por la moda en lo que a sus looks en sus apariciones públicas se refiere, Sofía ha lucido unos jeans oscuros ligeramente acampanados -de máxima tendencia esta temporada-, un top negro de punto con escote redondo, y una favorecedora blazer que nos ha recordado a la Reina Letizia puesto que ha llevado modelos similares en varias ocasiones: un diseño estructurado en color gris jaspeado, con solapas clásicas y detalle de bolsillos frontales.

En cuanto a los complementos, la hija menor de los Reyes ha prescindido de bolso y, a diferencia de los actos que protagoniza junto a su hermana y a su madre -para que no se note la diferencia de altura al ser la más alta de la familia-, ha escogido unos botines negros de tacón cuadrado, dando un plus de sofisticación a su aplaudido estilismo.

Con su larga melena rubia suelta y con ondas abiertas en la parte delantera enmarcando su rostro, la infanta Sofía ha apostado por un maquillaje natural en esta cita tan especial, dejando todo el protagonismo a sus labios, en un jugoso tono rosado.