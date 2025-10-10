Alejandro Albalá y Miri Pérez, separados en 'Supervivientes All Stars' por la expulsión

MADRID, 10 Oct. (CHANCE) -

Aunque todo apuntaba a que Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá iban a protagonizar una bonita historia de amor en 'Supervivientes All Stars', la audiencia ha decidido separarlos definitivamente con la expulsión de Alejandro. En esta ocasión, la pareja medía su apoyo ante la audiencia como los nominados de esta semana poniendo punto y final a su boninta amistad. "Es un tío súper puro y me da pena que se pueda ir él o me pueda ir yo" reconocía Miri antes de conocer el resultado de las votaciones del público.

Felices de haberse encontrado, pero tristes por tener que separarse en esta aventura, los concursantes también reconocían ante Jorge Javier Vázquez que no querían maracharse de la isla. "Yo no me quiero ir, quiero llegar lo más lejos posible aquí. No me gusta decirlo así. Prefiero que se vaya Alejandro" reconocía Miri. "Con todo el dolor de mi corazón, quiero que se vaya Miri" respondía entonces Alejandro como muestra de lo mucho que estaban disfrutando de esta experiencia.

Con lágrimas en los ojos, Alejandro reconocía que Miri había sido un gran apoyo para él en esta nueva etapa de su vida: "Bajones que me costaba quitarme, me los ha quitado ella. Ya lo sabe, se lo digo cada noche y cada mañana, ha sido mi alegría y mi paz en este concurso, me has ayudado muchísimo, me estaba muriendo de ganas por llegar al final contigo pero qué le vamos a hacer, las cosas son así".

Antes de marcharse, Alejandro también disfrutaba del privilegio del expulsado, el beso de la traición que en este caso era para Gloria Camila. "El beso de Judas, gracias" reconocía la concursante al recibir el beso de su compañero.