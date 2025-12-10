Organizaciones en Defensa de la Sanidad Pública reclamarán el viernes que el Hospital de Torrejón sea de gestión pública

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, a 1 de diciembre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Pública ha convocado una concentración para el próximo viernes día 12 ante el Hospital de Torrejón para que este centro gestionado por el grupo privado Ribera Salud sea gestionado directamente desde la administración pública.

En concreto, con este acto de protesta, que tendrá lugar a partir de las 18.30 horas, se busca mostrar la "presión" de la sociedad civil para denunciar este "ejemplo de gestión peligrosa para la salud".

Una concentración que se produce tras "el escándalo" de los audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en los que daba instrucciones para rechazar pacientes o procesos no rentables durante una reunión con una veintena de mandos del grupo en septiembre.

"Este hombre, puesto al frente de nuestra atención hospitalaria por la Comunidad de Madrid, viene a demostrar con sus propias palabras, lo que desde la sociedad civil venimos denunciando desde años: que en lugar de ver pacientes, ven clientes; que su primer objetivo es su beneficio económico, y que nuestra salud peligra con sus beneficios", ha zanjado la coordinadora.

El Gobierno regional ha defendido que ha llevado a cabo 40 controles en un año en el Hospital y el mismo día que se conocieron los audios del CEO de Ribera Salud se envió un equipo multidisciplinar al centro para investigar. Según los informes realizados, la lista de espera está en línea o incluso por debajo de la media de otros hospitales de la misma categoría (nivel 2), registrándose además más actividad y más profesionales.

En un segundo informe conocido este mismo martes, concluye que el centro cumple con los objetivos de calidad y seguridad del paciente marcados por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y descarta la reutilización de productos sanitarios de un solo uso.