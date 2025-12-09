Casi una decena de aviones militares rusos y chinos entran en la zona de defensa aérea de Corea del Sur

Archivo - Imagen de archivo de un avión de la Fuerza Aérea de Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Defense Ministry - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) - El Ejército de Corea del Sur ha informado este martes de que ha desplegado varios cazas tras detectar la presencia de nueve aviones militares de China y Rusia en su Zona de Identificación de Defensa Aérea sobre aguas situadas al este y sur del país.

Las Fuerzas Armadas del país asiático han indicado que, en total, se ha detectado la presencia de dos aeronaves militares chinas y siete rusas, que han accedido a la zona de forma continuada sobre las 10.00 horas (hora local).

Esto, tal y como han señalado en un comunicado, ha hecho saltar las alarmas en el seno de la Fuerza Aérea y ha provocado el despliegue de varios cazas como medida de seguridad, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

No obstante, las fuerzas surcoreanas han descartado que las aeronaves hayan violado el espacio aéreo del país dado que fueron "detectadas antes de que entraran en esta zona", aunque de momento no han ofrecido más detalles al respecto.