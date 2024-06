Anabel Pantoja desmiente que el bebé que espera sea un niño

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras su viaje a Londres donde hizo realidad uno de sus sueños, ver en directo a Karol G, Anabel Pantoja regresa al trabajo en el plató de TardeAr donde reveló cómo se esta desarrollando el embarazo aprovechando la ocasión para desmentir algunas informaciones que se han publicado sobre el sexo del bebé.

"No sé todavía lo que es, es agarrarse a lo que se dice en la euforia, solo se sabrá atodos a la vez el 13 de julio que voy a celebrar mi cumpleaños" reconocía Anabel desmintiendo que su tía revelara por error el sexo del bebé durante su reciente concierto en Illescas. En cuanto a las preferencias sobre el sexo del bebé, comentó: "Siempre he dicho que me encantaría que fuera niño porque en m i familia hemos sido muchas mujeres, me encantan los niños pero luego una niña... imagínate". De lo más sincera, Anabel reconoce que en su entorno más cercano hay diferentes opiniones sobre si el bebé será niño o niña: "Mi tía me dice una cosa, mi madre otra, mis amigas... no se sabe".

Feliz por el momento que está atravesando junto a su pareja a la espera de convertirse en papás por primera vez, Anabel reconoce que se está cuidando mucho en cuanto a la alimentación se refiere: "Todo el mundo me dice que estoy más delgada me he traído un táper de melón".