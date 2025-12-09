Cambios en el alquiler público de España: qué es Casa 47, cuántos pisos ofrece y cuáles son los requisitos

Archivo - La inversión hotelera en España crece un 41% hasta septiembre, hasta los 2.826 millones de euros- CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 gestionará la vivienda pública en España a partir de ahora. La empresa nace de la transformación de Sepes en la nueva entidad estatal dependiente del Ministerio de Vivienda, que asumirá la gestión directa de todo el parque público destinado al alquiler.

En concreto, Casa 47 recibe su nombre en referencia al artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y se sustenta en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y atención a la ciudadanía.

Entre las principales novedades, el Gobierno lanzará una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que Casa 47 ofrecerá en alquiler con contratos de hasta 75 años. A continuación, detallamos las claves de Casa 47.

¿CUÁNTO COSTARÁN LOS ALQUILERES?

Las viviendas de Casa 47 no podrán superar el 30% del sueldo de los inquilinos, de esta forma, el importe del alquiler se calculará sobre el sueldo medio de cada territorio, siempre que no pase el 30%.

Con esta medida, el precio se fijará en función de lo que las familias pueden pagar, no del coste de construcción. Sin embargo, en territorios donde no exista la tensión en los precios, se establecerán otros factores correctores, como topar el precio de la vivienda para que no se supere el coste actual del alquiler.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

A la espera de que el Gobierno especifique los requisitos, será necesario que los inquilinos tengan rentas entre 2 y el 7,5 del Iprem (Indicador público de renta de efectos múltiples), situándose entre 1.200 y 4.500 euros mensuales, lo que supondrá que el 60% de la clase media y trabajadora podrá acceder a estas viviendas, según cálculos del Ministerio.

¿CÓMO APLICAR?

El Gobierno habilitarña un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada vovoemda. Además, la plataforma permitirá formalizar las solicitudes de vivienda. Más información, aquí.

¿CUÁNTAS VIVIENDAS SE OFERTAN?

De momento, las viviendas estarán disponibles únicamente para el alquiler. Entre las viviendas que gestionará la nueva empresa figuran más de 40.000 inmuebles y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

En lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España. Asimismo, ha desbloqueado obras de urbanización en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia, y próximamente lo hará en Málaga y Madrid, tan solo pendientes de aprobación municipal.

¿CUÁL SERÁ LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER?

Casa 47 tiene previsto ofrecer contratos que sean "para toda la vida", con una duración de hasta 75 años: el primer contrato será de 14 años de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años "siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso".