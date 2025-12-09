García Montero denuncia que la RAE "ha decidido por su cuenta" que Panamá sea la sede del próximo Congreso de la Lengua

Archivo - El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha adelantado que el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, "ha decidido por su cuenta" que sea Panamá la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

"El Instituto Cervantes tiene dos situaciones. La primera, que se entera porque se lo comentan otras academias, que el director de la Academia de la Lengua Española, por su cuenta, ha decidido que sea en Panamá (el próximo CILE). A partir de ahí tenemos, uno, no ofender a Panamá porque nos interesan las relaciones internacionales y no permitir las ofensas a una institución de Estado, como el Instituto Cervantes, a la que tiene acostumbrado el director de la Real Academia Española", ha explicado García Montero durante un encuentro con medios de comunicación para repasar los datos del curso.

Además, el director del Cervantes ha asegurado que "sigue manteniendo" sus declaraciones sobre el director de la RAE, insistiendo en que la institución necesita un "filólogo de calidad" y no "un abogado de negocios".

La polémica entre ambos directores se remonta al pasado mes de octubre, cuando García Montero atacó a Muñoz Machado refiriéndose a él como un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias". Durante el CILE en Arequipa (Perú) se mantuvo la tensión entre ambas instituciones, aunque posteriormente no se habían producido más declaraciones.

Aunque lo habitual es que durante el cierre del CILE las instituciones organizadoras, entre las que está el Cervantes y la RAE, anunciasen la nueva sede del Congreso, no había ocurrido así esta ocasión. En ese último acto tampoco estuvieron presentes ni García Montero ni Muñoz Machado, algo que tampoco es habitual.