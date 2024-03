Ángel Cristo se niega en rotundo a leer la carta de Bárbara Rey

MADRID, 12 Mar. (CHANCE) -

Durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' se esperaba con ganas conocer el contenido de una carta escrita por Bárbara Rey hacia su hijo, algo que podría afectar al devenir de su concurso. Carlos Sobera iniciaba la conexión con Ángel Cristo Jr. felicitándole por su cumpleaños que fue el pasado domingo y le anunciaba que tenía un regalo para él: una carta escrita por su madre.

Su semblante cambiaba rápidamente y replicaba que "a mí nadie me ha hecho llegar ninguna carta en privado". Preguntaba al presentador si se trataba de un burofax pidiéndole que no hablara en el concurso y al conocer que no, que se trataba de una carta personal hacia él, se negaba en rotundo a escuchar sus palabras: "Si tengo una carta de mi madre, no voy a participar en esto. Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre. Y además que no me ha llegado en privado nunca. Con lo cual, lo siento muchísimo, pero yo no tengo nada que escuchar de mi madre" comentaba.

Carlos Sobera, sorprendido, le pedía terminar la conexión para poder leer la carta a la audiencia y procedía a leer el comunicado de Bárbara Rey: "Por medio de la presente carta te hago llegar mi más sentido disgusto por la situación que, por querer ayudarme, os he causado a ti, como al resto de la familia y amigos. Todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego unido a una época muy difícil para todos que os hice pasar. Siento que esta situación se haya prolongado tanto tiempo y que ahora podemos todos dar por finalizada aunque no puedo remediar todo lo pasado, al menos sí evitarte dicho perjuicio económico. Agradezco muy sinceramente tu ayuda y paciencia durante todo este tiempo".

De vuelta a la playa con Ángel Cristo Jr., el joven replicaba que algo procedente de su madre "nunca puede ser un regalo" y acusaba gravemente al programa de no tener responsabilidad ética para con los concursantes y la propia audiencia. Recalcaba de nuevo que "no me gusta nada lo que me hayáis puesto una carta de mi madre. Y os lo debo hacer saber, y es lo que pienso. Que sea la última vez, por favor". Antes de terminar con el tema, Carlos Sobera daba paso a Ana, la pareja de Ángel, para dedicarle un mensaje por su cumpleaños atrasado.

Tras escuchar las palabras: "Gordi, tranquilo, mi amor, feliz cumpleaños. Te amo inmenso, mi amor. Recuerda, el ukelele no te va a perder. Te amo con locura. Vamos a por todas", Ángel se quedaba callado y sin responder, mientras que en plató, ella no podía evitar desmoronarse mientras defendía que él ha vivido una infancia muy dura y no se le debería culpar por negarse a escuchar las palabras de su madre. Tras este momento, hasta Carlos Sobera necesitaba tomarse un descanso y sentarse unos minutos para rebajar la tensión vivida y poder continuar con el programa.