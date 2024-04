Arantxa del Sol se derrumba tras su mayor enfrentamiento con Ángel Cristo Jr.

MADRID, 26 Abr. (CHANCE) -

Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr. están más alejados que nunca. A pesar de que durante las primeras semanas de 'Supervivientes' se convirtieron en el mejor apoyo del otro -por no decir el único- en un grupo en el que ambos se sentían fuera de lugar (formado por Carmen Borrego, Kike Calleja, Miri Pérez-Cabrero o Mario entre otros) la expulsión de la modelo y su paso por 'Playa Limbo' marcó un antes y un después.

Descubrir que su único amigo la habría tachado de "mueble" y habría dicho a sus compañeros que ojalá fuese la expulsada porque no hace nada provocó que Arantxa rompiese totalmente su relación y decidiese no querer volver a saber nada del hijo de Bárbara Rey.

Y mientras en España se especula con que la actitud y la decepción de la mujer de Finito de Córdoba se debería a algo relacionado con el torero y la novia de Ángel, Ana Herminia -que se conocerían hace 25 años, antes de que se casase con él- los concursantes han protagonizado un duro enfrentamiento en directo durante la gala de este jueves.

Teniendo en cuenta que se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas del reality, Jorge Javier Vázquez ha querido saber si cuando acabe la aventura el hijo de la vedette se llevará algún amigo del concurso. Ángel, muy claro, ha reconocido que prefiere no adelantar acontecimientos y no 'mojarse' sobre cómo será su relación con sus compañeros, ya que "de Miri y Gorka he dicho que no voy a ser amigo pero estoy dispuesto a cambiar de opinión".

"Cuando salga de aquí no creo que sea amigo de muchas personas de aquí, sobre todo del otro equipo. Esto no es un campamento de verano. Estamos aquí luchando por un premio muy grande" añadía, sin revelar a quién se refería en concreto: "Prefiero guardármelo para mí" ha asegurado.

Y Arantxa del Sol no ha tardado en darse por aludida y enfrentarse a Ángel, sincerándose como nunca sobre los motivos por los que ha roto su amistad y acabando completamente rota y sin poder contener las lágrimas. "Para mí ha sido una gran decepción. Yo también lo consideraba mi amigo. Éramos un apoyo las primeras semanas, sobre todo porque teníamos a todo el mundo en contra" ha confesado, asegurando que lo que siente es "una gran decepción y sobre todo, una deslealtad tremenda por muchas cosas que me han contado todos esos que ahora le piden perdón". "Ahí hay una cantidad de estrategas que van al sol que más calienta" ha sentenciado, arremetiendo contra "unos cuantos que ahora sonríen y me hacen ojitos como Miri, Blanca o Gorka", a los que ha acusado de hacer una estrategia al acercar posturas con el hijo de Bárbara Rey después de haberle criticado. "Todos me han contado cosas pero yo estoy tremendamente decepcionada" ha admitido devastada.

"Arantxa ha sido víctima de un teléfono escacharrado" ha respondido Ángel con firmeza, aunque la modelo no le ha dado pie a hablar las cosas y ha cortado de raíz la conversación: "Un teléfono escacharrado en el que todos decían lo mismo". "No voy a entrar en esto Jorge Javier, no quiero y ya está. Ya lo he dicho en otra ocasión y no voy a entrar más. Hay muchas cosas que tampoco capta la cámara y hay muchas cosas que no saldrán”, ha zanjado rota.