Belén Esteban se despide de 'No somos nadie': ¿adiós temporal o tiene otros planes?

MADRID, 14 Nov. (CHANCE) -

Belén Esteban se ha enfrentado este viernes a uno de los programas más agridulces de toda su carrera profesional: un adiós 'momentáneo' a 'No somos nadie', el formato que nació después del fin de 'La familia de la tele' y con el que 'La Patrona' ha seguido colándose en las casas de los espectadores cada tarde.

Una tarde en la que Belén no ha podido emocionarse al ver un vídeo de despedida y en el que ha pronunciado unas palabras muy sonadas en redes sociales porque aunque se ha anunciado como un 'adiós' temporal mientras que graba 'Top Chef', parece que la de Paracuellos tiene otros planes.

La colaboradora de televisión ha asegurado que está feliz e ilusionada con esta nueva etapa porque le apetece un cambio y "quiero hacer otras cosas", pero también ha anunciado que después "quiero descansar y ocuparme de lo que me tengo que ocupar, primero de mí, luego de mi madre, de mi hija, que la tengo lejos, de mi marido, pero sobre todo de mí".

Con estas palabras, Belén ya anunciaba que después de la grabación del programa de RTVE tardaría en volver a la pantalla: "No quiero engañar a nadie, me voy a 'Top Chef' y después quiero descansar un poco".

Con lágrimas en los ojos, la icónica 'Princesa del pueblo' ha agradecido el apoyo incondicional de sus compañeros y de la productora 'La OSA', nombrando a sus jefes y amigos, Adrián Madrid y Óscar Cornejo... despidiéndose así de una época marcada por muchas turbulencias desde el fin de 'Sálvame Diario'.