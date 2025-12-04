Quién es quién en las elecciones de Extremadura del 21D: estos son los principales candidatos a la Presidencia

Candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones del 21 de diciembre de 2025 - EUROPA PRESS

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los extremeños están llamados a las urnas el próximo 21 de diciembre para elegir a su próximo presidente autonómico y renovar la Asamblea de Extremadura. En estas elecciones concurren 11 candidaturas en Badajoz y otras 11 en Cáceres, según la proclamación oficial publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE n.º 227, de 25 de noviembre de 2025), donde figura la lista completa de partidos y cabezas de lista.

La convocatoria de estos comicios se produjo el pasado 27 de octubre tras el anuncio de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de adelantar las elecciones debido al "bloqueo" parlamentario que impedía aprobar los presupuestos regionales de 2026.

En este contexto, la cita del 21D enfrentará no solo al PP y al PSOE, las dos fuerzas con mayor implantación territorial, sino también a Vox y Unidas por Extremadura, que concurren con candidatos propios a la Presidencia. A ellos se suman otras formaciones que completan el panorama político extremeño con una oferta amplia en ambas circunscripciones.

LOS PRINCIPALES CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

María Guardiola Martín (PP)

Presidenta de la Junta desde 2023 y candidata a la reelección. Encabeza la lista del Partido Popular en Cáceres. Llega a estos comicios tras un adelanto electoral motivado por el bloqueo presupuestario.

Miguel Ángel Gallardo Miranda (PSOE)

Es el candidato socialista a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista del PSOE en la circunscripción de Badajoz. Fue presidente de la Diputación de Badajoz desde 2015 hasta mayo de este año, cuando renunció al cargo para dedicarse plenamente a la Secretaría General y a su labor en la Asamblea regional.

Óscar Arturo Fernández Calle (Vox)

Es el candidato de Vox a la Presidencia y encabeza la lista en la circunscripción de Cáceres. Su partido presenta listas completas en ambas provincias.

Irene de Miguel Pérez (Unidas por Extremadura)

Diputada autonómica y referente regional de Podemos. Encabeza la candidatura de Unidas por Extremadura en la circunscripción de Badajoz y es la aspirante de la coalición a la Presidencia.

OTRAS CANDIDATURAS

Además de las fuerzas con aspirantes a la Presidencia de la Junta, Extremadura presenta una oferta diversa de partidos que completan la papeleta electoral: desde formaciones animalistas y municipalistas hasta propuestas de corte regionalista o social-cristiano. Aunque no parten como favoritos para formar gobierno, su presencia puede influir en la distribución de escaños y en la formación de mayorías tras el 21D.

CANDIDATURAS POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE BADAJOZ

PP - Cabeza de lista: Abel Bautista Morán

PSOE - Cabeza de lista: Miguel Ángel Gallardo Miranda

Vox - Cabeza de lista: Ángel Pelayo Gordillo Moreno

Unidas por Extremadura (Podemos-IU-AV) - Cabeza de lista: Irene de Miguel Pérez

Ciudadanos - Cabeza de lista: José Ignacio Segura Rama

Una Extremadura Digna - Soberanía y Trabajo - Cabeza de lista: Juan Viera Benítez

Juntos por Extremadura - Levanta Extremadura - Cabeza de lista: Fernando Baselga Laucirica

Por un Mundo Más Justo - Cabeza de lista: Luis Blanco García

PACMA - Cabeza de lista: María José Germán del Viejo

Nuevo Extremeñismo - Adelante Extremadura - Cabeza de lista: Gerardo Rubio Muñoz

Escaños en Blanco - No proclamada

CANDIDATURAS POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CÁCERES

PP - Cabeza de lista: María Guardiola Martín

PSOE - Cabeza de lista: Álvaro Sánchez Cotrina

Vox - Cabeza de lista: Óscar Arturo Fernández Calle

Unidas por Extremadura (Podemos-IU-AV) - Cabeza de lista: José Antonio González Frutos

Ciudadanos - Cabeza de lista: Miguel Ángel Julián Martín

Una Extremadura Digna - Soberanía y Trabajo - Cabeza de lista: Óscar Pérez Nevado

Juntos por Extremadura - Levanta Extremadura - Cabeza de lista: Raúl González Holgado

Por un Mundo Más Justo - Cabeza de lista: Óscar Apeles Mussons Blázquez

PACMA - Cabeza de lista: Adelaida Arabaolaza García

Nuevo Extremeñismo - Adelante Extremadura - Cabeza de lista: Mónica López Del Consuelo

Extremadura Unida - Cabeza de lista: Pedro Cañada Castillo

CÓMO SE ELIGE AL PRESIDENTE DE EXTREMADURA

Extremadura elige su Asamblea mediante un sistema proporcional con listas cerradas en dos circunscripciones: Badajoz (36 escaños) y Cáceres (29 escaños). Los ciudadanos votan a la lista de su provincia y los escaños se reparten por el método D'Hondt.

El presidente de la Junta no se vota directamente en la papeleta. Tras constituirse la Asamblea, el candidato que logre mayoría absoluta (33 diputados) o la mayoría de apoyos en segunda votación será investido presidente. Por ello, aunque cada formación presenta un cabeza de lista por provincia, solo uno de ellos es el aspirante autonómico.

