El CEO de Ribera Salud pide desvincularse del Hospital de Torrejón y la compañía anuncia una auditoría "en profundidad"

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ha pedido a la empresa desvincularse de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras las informaciones que apuntan a que había dado instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables y la compañía ha anunciado que llevará a cabo una auditoría "en profundidad".

"Para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo, Pablo Gallart ha solicitado al presidente de Ribera, Emmanuel de Geuser, desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad", ha explicado el Grupo sanitario Ribera en un comunicado.

Así lo ha indicado tras la publicación en el diario 'El País' de un audio con "extractos" de su intervención ante una veintena de mandos de la empresa y del hospital el 25 de septiembre.

"En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a "hacer iteraciones" --ajustes-- para "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones", según se escucha en el audio publicado por este periódico.

En este sentido, Ribera Salud ha subrayado que pondrá en marcha una auditoría "en profundidad" para garantizar "que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

Según ha remarcado, la "prioridad absoluta" del grupo y su máximo accionista, Vivalto Santé, "son y seguirán siendo sus pacientes". En este sentido, ha subrayado que "el servicio y atención al paciente seguirán teniendo la calidad y el rigor de siempre".

"El Grupo sanitario Ribera mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible. Ésta ha sido siempre la prioridad para el Hospital de Torrejón y para Ribera en sus 26 años de historia", ha remarcado en el comunicado.

UNA NUEVA REUNIÓN

Tras este anuncio, la Consejería de Sanidad ha indicado que, dado que Pablo Gallart se ha desvinculado del centro hospitalario, desde el departamento se solicitará una nueva reunión con "el máximo responsable de la compañía", que esperan se pueda agendar "de manera inmediata", según han trasladado a Europa Press.

El departamento que dirige Fátima Matute, tras conocer el contenido de este audio, ha movilizado a un equipo multidisciplinar que se ha personado en el hospital para "constatar 'in situ' la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos". Asimismo, ha convocado con "carácter de urgencia" una reunión con la cúpula directiva de la empresa Ribera Salud.

La salida del CEO de Ribera Salud ha llevado a anular este encuentro, que se había previsto de manera "inmediata" para este mismo jueves, y solicitar una nueva reunión con el "máximo responsable" de la compañía.

En un comunicado, el departamento dirigido por Fátima Matute ha subrayado que, tras los resultados de ambas medidas, la Consejería "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".

"En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)", han remarcado.

En cualquier caso, ha insistido en que dispone de los mecanismos necesarios "para garantizar la adecuada prestación de la asistencia" y ha remarcado que se mantienen reuniones periódicas de seguimiento con el equipo directivo del grupo.

Tanto PSOE-M como Más Madrid han anunciado este miércoles que están preparando acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso antes unas prácticas por parte de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz que buscan "aumentar su beneficio económico".