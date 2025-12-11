Carmen Borrego da la última hora sobre el estado de José María Almoguera tras su operación de corazón

Carmen Borrego - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Dic. (CHANCE) -

Una semana después de salir a la luz que José María Almoguera tenía que pasar por quirófano de modo urgente por los fallos y anomalías que estaba presentando el marcapasos que lleva desde hace 12 años a causa del Síndrome de Brugada que padece, el hijo de Carmen Borrego ha sido operado este martes en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Horas después de la intervención, el joven regresaba a su domicilio acompañado por su novia María 'la jerezana' y, aunque por el momento no se ha dejado ver ya que ahora toca reposo y recuperarse totalmente antes de retomar su vida con normalidad, está contando con el apoyo incondicional de su madre, que está yendo a visitarlo a diario confirmando que su relación atraviesa por su mejor momento tras el distanciamiento que tuvieron el año pasado coincidiendo con la separación de José María y Paola Olmedo.

Visiblemente más tranquila que en su última aparición en 'Vamos a ver', Carmen ha vuelto este jueves al programa de Mediaset y, con una gran sonrisa, ha dado la última hora sobre el estado de su hijo: "Afortunadamente está muy bien mi niño, porque será mi niño siempre. Está bien, ha ido todo bien gracias a Dios".

Como ha revelado, lo más complicado está siendo "el postoperatorio, que era lo que realmente temíamos porque José no puede tomar ningún tipo de medicación por el síndrome que tiene, no puede tomar analgésicos y está siendo duro, pero se está portando como un campeón. Está siendo buenísimo enfermo y ya queda menos".

Asegurando entre risas que está pendiente en todo momento de su hijo y le está llevando "tuppers con puré", Carmen ha agradecido públicamente a Terelu lo "maravillosamente" que se está portando con su sobrino, "como una familia ni más ni menos". También a María, presumiendo de que "tengo una nuera maravillosa que lo mima y lo cuida", echando balones fuera cuando sus compañeros le han preguntado por Paola al afirmar tajante que "la otra nuera me dio un nieto maravilloso y con eso es suficiente".

"Yo lo he pasado mal, fíjate. Las madres preferimos que todo sea para nosotros y no para nuestros hijos. El momento que le das el beso antes de entrar en quirófano... son momentos duros, y un hijo es nuestro niño para toda la vida" ha confesado emocionada.

Tal y como ha contado, José María todavía tendrá que "esperar un poquito" para hacer vida normal, ya que después de una operación tan delicada de corazón "no podemos ir tan rápido".

CARMEN Y ALEJANDRA RUBIO SE TOMAN UN CAFÉ PARA 'AJUSTAR SUS CUENTAS PENDIENTES' TRAS LA NO INVITACIÓN DE LA TÍA AL CUMPLEAÑOS DE CARLO JR.

Carmen ha coincidido en el plató con Alejandra Rubio, y después de los rumores de tensión porque la influencer no invitó a su tía a la celebración del primer cumpleaños del hijo que tiene en común con Carlo Costanzia, Carlo Jr, Patricia Pardo no ha dejado pasar la ocasión de sentarse con ambas frente a una mesita con unas tazas de café para solucionar sus 'cuentas pendientes'.

"Yo no me he sentido mal porque Alejandra no me haya invitado al cumpleaños. Creo que es importante explicar que soy la tía abuela, a los cumpleaños de mis hijos no invitaba a las tias abuelas, es un bebé de un año y lo importante es que esten los papás y los abuelos. Y porque la quiero he entendido que no ha hecho uan fiesta por todo lo alto y solo ha ivitado al núcleo duro.No me he enfadado por este tema" ha expilcado Carmen.

Visiblemente incómoda, Alejandra ha justificado que "yo lo dije como algo normal, aunque viéndolo suena de una manera que no... no me gustan las celebraciones multitudinarias. En mi 18 cumpleaños dejé allí a todo el mundo y me fui a mi casa. No pasa nada, aquí se magnifica todo y todo parece mucho más de lo que es". "Cada uno en la familia tenemos nuestos codigos, nos relacionamos de una manera, q discutimos, pues como todas las familias" ha añadido, asegurando que aunque le cueste "expresar mis sentimientos" también quiere mucho a su tía y no tiene ningún problema con ella.

La presentadora ha querido saber si pedirían perdón a la otra por algo del pasado. La hermana de Terelu ha confesado que "por supuesto que se lo pediría si tuviera que pedírselo, pero no tengo conciencia de haber hecho algo malo. Yo volvería a cuando era mi niña pequeña y me la llevaba a todas partes com sus primos y no había ningún problema". "El único problema es que cada uno hemos tomado nuestras vidas. Yo me casé muy joven y fui madre joven como Alejadra, y quise vivir mi vida" ha reconocido.

"Yo no expreso mis sentimientos así, me cuesta decir ciertas cosas públicamente y parece que yo no... Soy más desconocida en ese sentido y parece que doy una imagen de mi familia que no es así. Yo estoy muy unida a mi familia pero se da una imagen de mí que no sé... " ha apuntado a su vez Alejandra, revelando que estas Navidades estará con Carmen y José María.

Sin embargo, sí ha admitido que aunque no tiene ningún problema con él no se ha puesto en contacto con José María tras su operación "porque no le quería molestar". H"e hablado con Carmen y he escrito a mi madre" ha justificado, antes de que su tía le haya asegurado que "le puedes escribir sin ningún problema".