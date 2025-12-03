Carmen Borrego, del grave problema de salud de su hijo, a su demoledor reproche a Alejandra Rubio

Carmen Borrego - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Dic. (CHANCE) -

Carmen Borrego ha reaparecido este miércoles en el plató de 'Vamos a ver' después de salir a la luz el duro revés de salud que está viviendo su hijo José María Almoguera, que tendrá que pasar por quirófano para ser intervenido del corazón después de que el marcapasos que lleva desde hace 12 años haya comenzado a presentar fallos y anomalías.

Sin ocultar su preocupación "como cualquier madre que su hijo tiene que someterse a una operación quirúrgica", la colaboradora ha reconocido que en un principio se asustó porque creyó que la filtración a la prensa venía por su parte -ya que poco antes habló con los responsables del programa para contarles la situación de su hijo por si algún día tiene que faltar al trabajo, y tenía miedo de que se la señalase como 'topa'-, pero "luego me di cuenta de que no tiene nada que ver. Me imagino que mi hijo lo habrá hablado con gente y se habrá filtrado la noticia".

"No quiero hablar de cuándo es la operación ni de qué es exactamente la operación porque creo que no es a mi a quién le corresponde. Ya metí la pata con un embarazo -el de Paola Olmedo- y no pienso volver a hacerlo" ha apuntado, confesando que aunque "es un problema de corazón grave, llevamos con él muchos años".

Ha sido entonces cuando sus compañeras le han comentado que Alejandra Rubio no sabía nada de la próxima operación de José María y Carmen, con la sinceridad que la caracteriza, ha asegurado que "es normal que no lo sepa porque no tiene trato con su primo".

"El núcleo duro para mí es uno y para otras personas es otro. En el mío están mi hermana, mi marido, mis hijos. La operación de mi hijo se lo digo a quién yo creo que es conveniente decírselo que es a mi hermana. Y a Alejandra se lo tendrá que decir su madre" ha añadido muy seria.

Al margen del problema de salud de su hijo, Carmen también ha tenido que responder a las declaraciones de su sobrina confirmando que ni ella ni José María están invitados a la celebración del primer cumpleaños de su hijo Carlo Jr. este fin de semana. Unas palabras que la colaboradora, tajante, ha afeado a su sobrina: "Yo no tengo ningún problema, tenía claro que no íbamos a ser invitados, pero no considero necesario decir así que no están invitados ni mi tía ni mi primo" ha sentenciado molesta.

Y, aunque ha negado que tenga "mala relación" con Alejandra, sí ha acabado por admitir ante la insistencia de sus compañeras que "quizás lo que no tengo es mucha relación con Alejandra. Puede ser que falte complicidad, pero no hay mala relación". ¿Nuevo frente abierto en el clan Campos? Esperaremos a ver la respuesta de la hija de Terelu.