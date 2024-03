Carmen Borrego y Kike Calleja, a la gresca en sus primeros días de convivencia

MADRID, 11 Mar. (CHANCE) -

Con solo unas horas de convivencia, ya han saltado las primeras chispas entre los concursantes de 'Supervivientes', lo que ha sido una sorpresa han sido los protagonistas, Carmen Borrego y el que debería ser su mayor apoyo en la isla, Kike Calleja. Sin lugar a dudas el hambre y el cansancio ya están haciendo mella en los concursantes y es que lo que parecía una broma, ha hecho saltar la tranquilidad por los aires.

"Pototi, qué dices" respondía Kike Calleja a unas palabras de Carmen. Aunque el colaborador de televisión dejaba claro que era una simple borma, Carmen dejaba claro que ese era un apodo que le ha hecho mucho daño en el pasado. "Luego con los que te dicen de todo bien que les piden perdón y te comes las babas" le reprochaba Kike a Carmen ante el malentendido. "Kike vete a la mierda, yo no estoy con todos los que me insultan. Yo sé cosas que te puden joder a tí también y no te las digo" dejaba claro Carmen en medio de la discusión.

Aunque antes del comienzo del concurso todo apuntaba a que Carmen y Kike iban a formar el tándem perfecto, esta primera discusión entre ellos adelanta que el fuerte caracter de ambos podría hacer peligrar su amistad.