Carmen Borrego sorprende a todos con su cambio de actitud hacia Paola Olmedo en 'Supervivientes'

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Tan solo llevan unos días de convivencia en Honduras y las opiniones sobre los concursantes de esta nueva edición de 'Supervivientes' han comenzado a surgir entre los colaboradores del programa. En esta ocasión ha sido Carmen Borrego la que ha sorprendido a todos, también a Sandra Barneda como presentadora, al expresar su opinión sobre Paola Olmedo y la forma sobre la que está llevando el concurso.

"Aunque sorprenda voy a decir: 'Paola, ganadora" sentenciaba la hija de María Teresa Campos para sorpresa del resto de colaboradores del programa que la tachaban de "chaquetera". Ante esta declaración, era Sandra la que le preguntaba por su cambio de actitud y este apoyo inesperado hacia la que fuera su nuera. "Me parece que el salto estuvo muy bien, que la prueba la hizo muy bien y mientras que no pase nada... a lo mejor dentro de tres días digo: 'Paola a la calle" añadía Carmen al respecto.

Muy sorprendida e intentando entender este cambio, Sandra preguntaba directamente: "¿Tanto como ganadora con todos los que hay? ¿De verdad? Que Carmen Borrego diga que apuesta por ella, ¿qué ha ocurrido?". Muy relajada, la madre de José María Almoguera explicaba cuales son los motivos por los que ahora apoya a Paola Olmedo: "Ella va a trabajar y a ganar un dinero con el que sus hijos, entre los que está mi nieto, estarán mejor, ¿por qué no voy a apostar por esto?".