Cómo organizar el cuarto de baño incluso si es pequeño

Los cuartos de baño suelen ser lugares que rebosan de productos y toallas. Nunca parece que haya suficiente espacio para todo, un problema que queda de relieve cuando viven dos o más personas en una vivienda y tienen que compartir baño.

A esto se le añade el diseño de la propia habitación; algunas carecen de suficientes armarios o baldas para poner las pertenencias o simplemente tienen un espacio reducido. Sin embargo, algunos trucos permiten sacarle partido a los espacios sin utilizar y presentan una nueva forma de almacenamiento.

ALMACENAMIENTO VERTICAL

Especialmente en baños pequeños o en aquellos en los que no se puede hacer ningún tipo de reforma, el almacenamiento en vertical es clave para sacar partido del espacio y no ocupar ni un centímetro de suelo. Además de la instalación de baldas flotantes con cintas adhesivas de fácil retirada, el problema de guardar las toallas puede ser solucionado con almacenamiento flotante.

La especialista en organización de espacios pequeños, Stephanie Vainer, conocida en redes sociales como Living in Small Spaces, recomienda utilizar las puertas, tanto la principal como la de la ducha, como espacio adicional. Se puede enganchar una estantería metálica en la puerta de entrada para guardar toallas limpias y enrolladas, permitiendo que se almacenen alrededor de cuatro o cinco toallas, dependiendo de la estantería.

También se pueden instalar ganchos de succión; estos no requieren ningún tipo de remodelación y se pueden retirar cuando se necesite. Colocar uno en la puerta de la ducha permite que se cuelguen toallas o albornoces para que se sequen. Además, se pueden comprar pequeños ganchos de metal que pueden colocarse sobre esta puerta para colgar telas.

UTILIZA MUEBLES ESTRECHOS

Una recomendación es utilizar estanterías o cajoneras pequeñas, profundas y estrechas para sacarle partido a espacios incómodos. Vainer sugiere colocar una por debajo del sujetador de papel higiénico -si está al lado del inodoro-, ya que es un espacio sin usar que se puede emplear para guardar productos de belleza o rollos de papel higiénico adicionales.

Otra opción, si el espacio por debajo del lavabo no tiene baldas y cajones, consiste en el uso de organizadores acrílicos o de cualquier otro material que pueden actuar como estanterías y cajones. De esta forma se podrán guardar productos de higiene, belleza o limpieza aprovechando mejor el espacio.

ORGANIZADORES GIRATORIOS

Además de haber ganado popularidad en redes sociales por cuestiones estéticas, este tipo de organizador puede ser útil a la hora de guardar productos del baño. Su estructura circular con varios pisos permite que se guarden las pertenencias sin ocupar mucho espacio alrededor del lavabo o sobre una balda.

UNA CUBIERTA DE LAVABO

Especialmente para aquellos baños que no tienen encimera, una cubierta de plástico para el lavabo retráctil puede ser un aliado importante en el día a día. Su diseño permite usar el lavabo como una encimera y se puede enrollar o retirar cuando sea necesario.