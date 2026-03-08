8M, en directo: última hora del Día de la Mujer en España

Archivo - Un grupo de personas durante la manifestación convocada por la Assemblea Feminista por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que están convocadas manifestaciones, concentraciones y distintos actos en ciudades de toda España.

A lo largo del día se prevén también declaraciones y actividades institucionales con motivo del 8M, que se irán incorporando y actualizando en este directo a medida que se produzcan.

Sigue en Europa Press la última hora del Día de la Mujer: