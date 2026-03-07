Manifestaciones del 8M en España: horario y recorrido de las principales marchas por el Día de la Mujer

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Cientos De Personas Durante Una Concentración Por El Día De La Eliminación De La Violencia Contra Las Mujeres, A 25 De Noviembre De 2025, En Madrid. - A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 (EUROPA PRESS)

Las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer se celebrarán este domingo 8 de marzo en numerosas ciudades españolas, convocadas por diferentes organizaciones y colectivos feministas.

A continuación, se recogen algunos de los horarios y recorridos previstos para las principales marchas convocadas en distintos puntos del país:

MADRID

Como ha sucedido en años anteriores, el movimiento feminista se va a ver partida en dos convocatorias principales, divididos por diferencias ideologías.

La organización 8M se enmarca bajo el lema "feministas antifascistas" y empieza su recorrido a las 12:00 desde Atocha y finaliza en el metro de Sevilla. Por otra parte, la marcha del Movimiento Feminista de Madrid empieza a la misma hora en Cibeles y finaliza en Plaza de España.

CATALUÑA

Barcelona

Comisiones Obreras de Cataluña ha convocado una concentración a las 11:30 en la Casa Seat bajo el lema "ni públiques ni privades: dones lliures d'opressió" (Ni públicas ni privadas: mujeres libres de opresión). La Assemblea 8M ha convocado una manifestación a la misma hora, partiendo de los Jardinets de Gràcia, pasando por la Plaça de Catalunya y acabando en el Passeig de Lluís Companys.

Por su parte, la organización Feministas de Cataluña ha convocado una manifestación a las 12:00 en Plaça de Catalunya bajo el lema "prou violència i explotació" (suficiente violencia y explotación).

Lleida

La organización Marea Lila de Lleida ha establecido su marcha a las 12 que saldrá de la Plaça Ricard Vinyes.

COMUNIDAD VALENCIANA

Valencia

La Coordinadora Feminista de Valencia ha convocado una manifestación a las 20:00 que parte desde la Plaça de l'Ajuntament Vaència. Sin embargo, la organización ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, de intentar "boicotear" la manifestación al haber anunciado un espectáculo pirotécnico en la misma plaza a la misma hora de la manifestación.

La asociación Por ti Mujer también ha establecido una convocatoria a las 18:00 en la plaza de la Puerta del Mar.

Alicante

La Alianza de Mujeres Feministas de Alicante ha convocado una concentración a las 11:30 que empezará en la Plaza de Luceros. La organización destaca en sus redes sociales que "no hay nada que festejar y sí mucho que reivindicar".

Castellón

8M Castelló ha publicado una convocatoria a mediodía, cuyo punto de reunión está en la Plaça de la Independència (la Farola). Esta organización tiene el lema "ni precàries, ni obligades" (ni precarias ni obligadas)

ANDALUCÍA

Granada

La Asamblea Feminista Unitaria ha establecida su marcha a las 12:00 en los Jardines del Triunfo que recorre Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real, Acera del Darro hasta Paseo del Salón.

Sevilla

Similar a otras ciudades, Sevilla cuenta con dos marchas principales este año. La primera ha sido convocada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS) que sale a las 12:00 desde Torre Pelli. La segunda es del Movimiento Feminista, cuya convocatoria es a la misma hora que aparte de Plaza Nueva.

Cádiz

La Coordinadora Feminista de Cádiz empieza su manifestación a las 12:00 en la Plaza Asdrúbal hasta la Plaza de San Juan de Dios.

Málaga

La plataforma 8M ha convocado su manifestación a mediodía y tiene su punto de partida en la calle de Alcazabilla. Tiene previsto finalizar en la Plaza Enrique García Herrera (Olaza de Camas).

Córdoba

La Asamblea 8M de Córdoba empieza su marcha a las 12:00 en la Glorieta Cruz Roja y terminará en Tendillas.

GALICIA

Vigo

La Marcha Mundial de Mulleres Galiza ha convocado una movilización en Vigo a las 18:00 que partirá de la Praza dos Cavalos.

A Coruña

Esta misma organización también ha convocado una manifestación a la misma hora que en Vigo, a las 18:00, que partirá en el Obelisco.

Santiago de Compostela

La Marcha Mundial de Mulleres Galiza ha convocado dos manifestaciones en la ciudad. La primera empieza a las 19:00 en Bonaval y la segunda comenzará a las 20:00 en la Praza 8 de Marzo. La organización Plataforma Feminista Gallega también ha convocado una manifestación a las 17:00 en la Plaza 8 de Marzo.

ASTURIAS

El movimiento feminista asturiano ha optado por descentralizar las manifestaciones de los puntos habituales de Guijón y Oviedo y convocarla en Villaviciosa. Arrancará a las 11:15 desde la parada del Liceo Domingo 8.

MURCIA

A las 12:00, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia ha convocado una concentración que partirá del Paseo Alfonso X El Sabio que seguirá un recorrido que finalizará en la Plaza Circular.

CANTABRIA

Santander

La Comisión 8M Cantabria ha anunciado el inicio de su marcha a mediodía en Puertochico que tendrá como punto final el Ayuntamiento de Santander.

EXTREMADURA

Badajoz

La Plataforma 8M Badajoz convoca su manifestación a las 12:00, cuyo lugar de salida es la Avenida Huelva. Finalizará en la Plaza San Francisco, donde la organización señala que habrá lecturas de manifiestos y actuaciones.

Plasencia

Este Día de la Mujer la Plataforma Feminista ha convocado una manifestación a las 12:00. Su lema es "igualdad sin retrocesos" y tiene como punto de inicio el Parque de la Coronación.

CASTILLA-LA MANCHA

Toledo

Similar a las otras manifestaciones establecidas en el país, Plataforma 8M Toledo empezará su manifestación a mediodía y sale desde el Parque de la Vega, finalizando en la Plaza de Zocodover.

Albacete

La Coordinadora 8M Albacete ha hecho un llamamiento para una marcha a las 18:00 que empezará en la Punta del Parque Abelardo Sánchez.

Guadalajara

La Red Feminista de Guadalajara partirá desde la Glorieta Víctimas del Terrosismo a las 12:00.

CASTILLA Y LEÓN

León

La manifestación convocada por el Movimiento Feminista de León tiene su salida desde el Ayuntamiento de León en Ordoño II a las 12:00. A la misma hora, la Comisión 8M también ha convocado una concentración que partirá de la plaza de Guzmán.

Valladolid

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha convocado una manifestación a mediodía desde la plaza Fuente Dorada.

Salamanca

A diferencia de otras convocatorias en la comunidad autónoma, el Movimiento Feminista de Salamanca ha convocado su manifestación a las 19:00 que empezará en la Plaza de la Concordia y acabará en la Plaza Mayor.

Segovia

La Asamblea 8M Segovia ha convocado una manifestación a las 18:30 desde la Plaza del Cristo del Mercado que finalizará en el Acueducto.

EUSKADI

Bilbao

Como ha sucedido en otras ciudades, los movimientos han sufrido una fractura ideológica. No obstante, en Bilbao hay una convocatoria a las 12:00 desde el Sagrado Corazón.

ARAGÓN

Zaragoza

La Plataforma 8M de Zaragoza ha establecido su marcha a las 11:30 y tiene como punto de encuentro la Plaza Aragón.

Huesca

La concentración de Huesca, convocada por la Asamblea 8M Huesca, tendrá lugar a las 18:00 y tiene un recorrido circular que empieza y acaba en la Plaza de Zaragoza.

Teruel

La Coordinadora de Organizaciónes Feministas ha convocado una manifestación a mediodía en la Plaza del Torico.

CANARIAS

Tenerife

La concentración empezará a las 12:00 y ha sido convocada por la Plataforma Feminista 8M Tenerife. Empezará en el Parque García Sanabria y terminará en la Plaza la Candelaria.

Las Palmas

La Red Feminista de Gran Canaria enmarca su concentración bajo el lema "feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal". Su concentración empezará a mediodía en la salida del Parque San Telmo y acabará en la Plaza Santa Ana.