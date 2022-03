Cristina Porta, rota de dolor en el plató de 'Secret Story' al hablar de su ruptura

MADRID, 18 Mar. (CHANCE) -

Ambos se conocieron en 'Secret Story' y casualidades de la vida, fue en el plató del mismo programa -aunque de diferente edición- donde evidenciaron a ojos de los espectadores sus primeras diferencias como pareja. Semanas más tarde, ya tenemos la confirmación de que los dos han decidido emprender caminos separados, hablamos de Cristina Porta y Luca Onestini.

"Estoy, no bien, simplemente aquí trabajando. No hubo despedida. Hay cosas que se pueden acabar bien, de forma elegante. Si quieres a alguien se pueden hacer las cosas mejor. Estoy dolida" comentaba Cristina Porta en plató esta noche sin poder evitar no emocionarse ante esta situación tan difícil que está viviendo.

El italiano lo hacía público hace unas horas en redes sociales, pero ella ha preferido dar la cara en el plató donde colabora: "No he dicho nada en las redes sociales, porque no me quiero meter en eso me parece infantil. Pero en esa casa le dije que nunca le haría daño aunque él me lo hiciera a mí. Y no se lo voy a hacer".

Cristina ha pedido que por favor se le respeta tanto a él, como a ella en estos duros momentos, aunque le ha mandado una indirecta: "A él no le puedo querer más pero tampoco me puedo querer ya menos a mí. Deseo que encuentre la felicidad que no he sabido darle y pido respeto por él, aunque el primero que me tiene que respetar es él". De esta manera, no cabe duda de que ya no hay marcha atrás.