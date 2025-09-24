Elena revela la conversación en clave que tuvo con Adara en 'Supervivientes All Stars'

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras su reciente expulsión de 'Supervivientes All Stars' el pasado jueves, Elena está de vuelta en Madrid enfrentándose a algunas decisiones que ha tomado su hija Adara Molinero en el concurso desde que ella se marchó. Enterándose en plató de que su hija había activado el 'protocolo de abandono' en la isla, Elena no podía esconder la preocupación en su rostro.

"No gestiona bien las emociones, cómo no voy a estar preocupada, es la niña de mis ojos, mi vida, todo" reconocía Elena tras ver las imágenes de su hija pasándolo mal en Honduras. "Su cuerpo se queda pequeño para gestionar todo, eso no le deja... es un poco duro lo que voy a decir, pero no le deja llegar a crecer" añadía Elena.

Con el abandono de su hija en la mente, Elena llegaba a plató para descubrir que Adara ha logrado superar ese bache y sigue con su aventura en el reality. "Me gustaría que siguiese, dicen que la adaptación son 21 días... Nadie se imagina en su casa lo que es esto, es bestial" reconocía Elena en su encuentro con Jorge Javier Vázquez confirmando después que su hija sigue en el concurso. "Yo amo este programa, me da pena que haya gente que no quiere estar" reconocía la concursante al ver los vídeos de su paso por el programa.

Antes de despedirse, madre e hija también mantenían una conversación en clave que ha terminado por ver la luz. "Más de una persona, no solo ella, me dijo que la sacara de allí, es muy dura esta edición" reconocía Elena sobre lo que le había pedido su hija antes de abandonar el concurso.