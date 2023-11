Gerard Piqué: "Si le hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, me hubiera tirado de un sexto"

MADRID, 8 Nov. (CHANCE) -

Cuando parecía que todo estaba olvidado y que Gerard Piqué había pasado página en cuanto a su sonada ruptura sentimental con Shakira, el exfutbolista ha vuelto a hablar de la artista en el programa 'Rac1' de Jordi Basté sobre cómo vivió este acontecimiento. Muy sincero, y como nunca antes lo había hecho, ha desmentido todas las informaciones que salieron en su día.

" Si yo hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto" confesaba Piqué cuando se trataba su ruptura y todo lo que salió a la luz durante todos esos meses.

Además, el exfutbolista ha confesado que "la única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada" porque "gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad" aseguraba rotundamente.

Eso sí, Gerard dejaba claro que lo que los demás opinen de él no le ha importado nunca y mucho menos tras su ruptura con la artista: "Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío".

De esta manera, Piqué ha hablado como nunca antes sobre su ruptura con Shakira y sobre todo lo que vino después de conocer que había entablado una nueva relación con Clara Chía. Una entrevista que va a dar mucho que hablar porque el exfutbolista se ha abierto en canal para explicar que nada de lo que se ha contado hasta ahora es verdad.