Gloria Camila, hecha un mar de lágrimas, abandona 'Supervivientes All Stars'

MADRID, 20 Oct. (CHANCE) -

A pesar de haber sido dos de las concursantes más guerreras de esta edición de 'Supervivientes All Stars', Gloria Camila y Jessica Bueno ponían punto y final a su participación conjunta en el concurso siendo Gloria la elegida por el público para abandonar Honduras tras más de un mes y medio de aventura.

Tras haber formado un tandem 'indestructible' en su paso por la isla, Jessica y Gloria tenían que despedirse completamente desoladas y sin poder contener las lágrimas ante la sorpresa de sus compañeros que no se esperaban que fuera Jessica la salvada en esta ocasión. "A darlo todo, luchándolo, sigue reconstruyéndote y reecontrándote. Para que te des cuenta de lo que vales, siempre estás subestimándote. Me alegro mucho de verdad" le decía Gloria a la que se ha convertido en su íntima amiga en esta edición.

Impresionada por el apoyo de la audiencia, que no se esperaba, Jessica aprovechaba la ocasión para agradecer una vez más el cariño a Gloria: "Pensaba que me iba yo, te lo juro. Hoy iba a ser un día triste para la que se queda y para la que se va, os agradezco de corazón pero voy a echar mucho de menos a Gloria, se lo merece como la que más".

Antes de marcharse, Gloria cumplía con la función de darle a uno de sus compañeros, Carlos en esta ocasión, el 'beso de la traición' reconociendo ante Sandra Barneda que ha intentando dar lo mejor de ella misma: "He intentado sacar la mejor versión de mí, mostrar la evolución que he tenido en estos años, dejar a la niñata que era en mi edición y dar lo mejor de mí".