Gloria Camila e Iván González protagonizan una cariñosa reconciliación en 'Supervivientes All Stars'

Sin poder esconder el cansancio acumulado en estas semanas y con muchas ganas de reencontrarse o tener noticias de sus familiares, Gloria Camila recibía una visita muy especial en 'Supervivientes All Stars' que no era la esperada. Con los ojos tapados, la hija de José Ortega Cano esperaba recibir noticias de su familia cuando al otro lado del puente de la discorcia le esperaba su hasta hace tan solo unos días compañero, Iván González.

Rompiendo a llorar al descubrir que no le esperaba ningún familiar al otro lado, ambos analizaban su concurso intentando llegar a un entendimiento antes de que Iván regrese a España como expulsado. "Me he sentido bastante desprotegio por tu parte, confiaba al 100% en tí, pensaba que era recíproco. Por eso dije que pensaba que estabas obsesionada conmigo" reconocía el concursante al comienzo del puente.

Por su parte, Gloria se mostraba dolida con su compañero por haberla tratado como una más cuando ella pensaba que su amistad era especial. "Yo entré viendo como entraba Iván y al final le cogí cariño, hemos hablado de nuestras parejas, de nuestra vida y de todo. Yo me abrí contigo pensando que era importante no que era una más para no salir nominado" explicaba Gloria durante su discurso protagonizando una bonita estampa con la nueva tormenta que llegaba a la isla de fondo.

Más sincero que nunca, Iván reconocía que Gloria ha sido muy especial para él en su paso por Honduras dejando de lado que pudieron haber sido en el pasado y nunca llegaron a ser: "He hablado contigo cosas que no he hablado con gente que conozco desde hace muchos años, aunque nuestra relación no ha acabado de la mejor forma. Igual si eres importante para mí, aquí la más importante, si en algún momento te he creado desconfianza, lo siento".

Desolada, Gloria terminaba abrazándose a su compañero ante la desilusión de no haber recibido noticias del exterior y dejando claro que para ella Iván también ha sido un pilar fundamental en la convivencia. "Lo importante es como tú seas, no lo que la gente opine de tí" le dejaba muy claro Iván a Gloria antes de poner punto y final a su paso por el concurso".