Hugo Silva desvela su crisis de los 40: "Te miras al espejo y..."

MADRID, 29 Jun. (CHANCE) -

Hugo Silva ha estado esta noche en 'El Hormiguero', acompañado por videollamada con Belén Cuesta, para promocionar y hablar de la película 'Un novio para mi mujer', que se estrenará el próximo 29 de junio en cines. El actor ha tenido una larga conversación con Pablo Motos y se ha sincerado sobre su momento personal, sorprendiendo a todos los espectadores al asegurar que sufre la crisis de los cuarenta.

El presentador le preguntaba si ya usaba gafas de cerca y el actor confesaba entre carcajadas que sí: "Me empezó a pasar en el rodaje, fue gracioso, ya uso gafas para leer" y es que al parecer mientras estaban rodando la película se dio cuenta que no leía el guión como debía y no le quedó más remedio que tirar de lentes para ver las letras.

Después de esta contestación, Pablo le preguntaba directamente por la famosa crisis de los cuarenta y aseguraba que estaba viviendo esa época: "Sí, un poco. La putada es que te miras al espejo y dices '¿usted quién es?'". Y es que el actor ha contado la nueva realidad de su vida con el máximo sentido del humor y con una sonrisa en su rostro.

El actor, que ha sido y es uno de los rostros conocidos más atractivos de la televisión dejaba claro que no solamente era algo físico, sino sobre todo mental: "es más porque piensas en las cosas del futuro que cuando tienes treinta, es normal... hay cosas que piensas 'no sé si me va a dar tiempo a hacer esto'".